Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ситуация ухудшается": в США забили тревогу после заявлений Зеленского - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/ukraina-866898136.html
"Ситуация ухудшается": в США забили тревогу после заявлений Зеленского
"Ситуация ухудшается": в США забили тревогу после заявлений Зеленского - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Ситуация ухудшается": в США забили тревогу после заявлений Зеленского
Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки западных стран из-за слишком резких и агрессивных публичных заявлений. Такое мнение высказал в эфире... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T06:45+0300
2026-01-26T06:45+0300
общество
мировая экономика
сша
абу-даби
европа
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 26 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки западных стран из-за слишком резких и агрессивных публичных заявлений. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис. "Ситуация для украинской стороны может ухудшаться. А вся эта агрессивная риторика Зеленского безусловно сыграет свою роль после встречи в Давосе и в Абу-Даби, оттолкнув от него всех союзников", — пояснил он.По мнению Дэвиса, Зеленский утратил связь с реальностью, увлеченный тем, как европейские страны соглашаются с его смелыми требованиями. "Интересно, что он забыл, что остался нерешенным главный вопрос (Территорий. — Прим. Ред.), который российская сторона до сих пор считает основным. Но, кажется, Зеленского это мало волнует, ведь у него тут принятие в ЕС на носу", — заключил Дэвис.В четверг Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где раскритиковал Европу за бездеятельность и зависимость, а также настоятельно потребовал от западных союзников усилить поддержку Украине, несмотря на то что ряд стран заявил о необходимости сосредоточить свои ресурсы на внутренних нуждах, а не на продолжении военного конфликта и поддержке украинской коррупции. В субботу в ОАЭ завершились конфиденциальные двухдневные обсуждения по вопросам безопасности, на которых были затронуты нерешенные аспекты мирного плана США. Переговоры вела российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова, начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил. Новый этап переговоров возможно пройдет на следующей неделе.
https://1prime.ru/20260126/ukraina-866897216.html
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866892792.html
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866891847.html
сша
абу-даби
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, абу-даби, европа, владимир зеленский, ес
Общество , Мировая экономика, США, Абу-Даби, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, ЕС
06:45 26.01.2026
 
"Ситуация ухудшается": в США забили тревогу после заявлений Зеленского

Дэвис: риторика Зеленского может лишить его союзников на Западе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки западных стран из-за слишком резких и агрессивных публичных заявлений. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Ситуация для украинской стороны может ухудшаться. А вся эта агрессивная риторика Зеленского безусловно сыграет свою роль после встречи в Давосе и в Абу-Даби, оттолкнув от него всех союзников", — пояснил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Зеленский чуть не выдал себя в Литве
05:41
По мнению Дэвиса, Зеленский утратил связь с реальностью, увлеченный тем, как европейские страны соглашаются с его смелыми требованиями.
"Интересно, что он забыл, что остался нерешенным главный вопрос (Территорий. — Прим. Ред.), который российская сторона до сих пор считает основным. Но, кажется, Зеленского это мало волнует, ведь у него тут принятие в ЕС на носу", — заключил Дэвис.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Зеленский требует принять Украину в ЕС в следующем году
Вчера, 22:24
В четверг Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где раскритиковал Европу за бездеятельность и зависимость, а также настоятельно потребовал от западных союзников усилить поддержку Украине, несмотря на то что ряд стран заявил о необходимости сосредоточить свои ресурсы на внутренних нуждах, а не на продолжении военного конфликта и поддержке украинской коррупции.
В субботу в ОАЭ завершились конфиденциальные двухдневные обсуждения по вопросам безопасности, на которых были затронуты нерешенные аспекты мирного плана США. Переговоры вела российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова, начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил. Новый этап переговоров возможно пройдет на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Зеленский рассказал подробности переговоров в ОАЭ
Вчера, 21:59
 
ОбществоМировая экономикаСШААбу-ДабиЕВРОПАВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала