"Ситуация ухудшается": в США забили тревогу после заявлений Зеленского

2026-01-26T06:45+0300

МОСКВА, 26 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки западных стран из-за слишком резких и агрессивных публичных заявлений. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис. "Ситуация для украинской стороны может ухудшаться. А вся эта агрессивная риторика Зеленского безусловно сыграет свою роль после встречи в Давосе и в Абу-Даби, оттолкнув от него всех союзников", — пояснил он.По мнению Дэвиса, Зеленский утратил связь с реальностью, увлеченный тем, как европейские страны соглашаются с его смелыми требованиями. "Интересно, что он забыл, что остался нерешенным главный вопрос (Территорий. — Прим. Ред.), который российская сторона до сих пор считает основным. Но, кажется, Зеленского это мало волнует, ведь у него тут принятие в ЕС на носу", — заключил Дэвис.В четверг Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где раскритиковал Европу за бездеятельность и зависимость, а также настоятельно потребовал от западных союзников усилить поддержку Украине, несмотря на то что ряд стран заявил о необходимости сосредоточить свои ресурсы на внутренних нуждах, а не на продолжении военного конфликта и поддержке украинской коррупции. В субботу в ОАЭ завершились конфиденциальные двухдневные обсуждения по вопросам безопасности, на которых были затронуты нерешенные аспекты мирного плана США. Переговоры вела российская делегация под руководством адмирала Игоря Костюкова, начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил. Новый этап переговоров возможно пройдет на следующей неделе.

2026

