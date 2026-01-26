"Выход только один": в Киеве выступили с призывом о Путине

https://1prime.ru/20260126/ukraina-866898390.html

Украина должна начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. | 26.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Украина должна начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. "Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов", — сказал он.Политолог подчеркнул, что важно найти подходящего представителя для этой задачи и отказаться от концепции, предлагаемой Западом, о том, чтобы нанести стратегическое поражение России. "Собственно, в этом план и есть: руками Украины, руками, ногами, жизнью Украины нанести смертельный удар Российской Федерации, Путину и так далее. Но надо прекратить этот план", — подчеркнул Соскин. В четверг Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции. Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.

