https://1prime.ru/20260126/ukraina-866898390.html
"Выход только один": в Киеве выступили с призывом о Путине
"Выход только один": в Киеве выступили с призывом о Путине - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Выход только один": в Киеве выступили с призывом о Путине
Украина должна начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T06:51+0300
2026-01-26T06:51+0300
2026-01-26T06:51+0300
россия
украина
киев
запад
владимир путин
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Украина должна начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. "Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов", — сказал он.Политолог подчеркнул, что важно найти подходящего представителя для этой задачи и отказаться от концепции, предлагаемой Западом, о том, чтобы нанести стратегическое поражение России. "Собственно, в этом план и есть: руками Украины, руками, ногами, жизнью Украины нанести смертельный удар Российской Федерации, Путину и так далее. Но надо прекратить этот план", — подчеркнул Соскин. В четверг Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции. Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.
украина
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, запад, владимир путин, олег соскин
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Путин, Олег Соскин
"Выход только один": в Киеве выступили с призывом о Путине
Соскин призвал Украину пойти на прямые переговоры с Путиным