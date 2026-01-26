Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выход только один": в Киеве выступили с призывом о Путине - 26.01.2026
"Выход только один": в Киеве выступили с призывом о Путине
"Выход только один": в Киеве выступили с призывом о Путине - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Выход только один": в Киеве выступили с призывом о Путине
Украина должна начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T06:51+0300
2026-01-26T06:51+0300
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Украина должна начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. &quot;Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов&quot;, — сказал он.Политолог подчеркнул, что важно найти подходящего представителя для этой задачи и отказаться от концепции, предлагаемой Западом, о том, чтобы нанести стратегическое поражение России. "Собственно, в этом план и есть: руками Украины, руками, ногами, жизнью Украины нанести смертельный удар Российской Федерации, Путину и так далее. Но надо прекратить этот план", — подчеркнул Соскин. В четверг Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции. Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.
россия, украина, киев, запад, владимир путин, олег соскин
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Путин, Олег Соскин
06:51 26.01.2026
 
"Выход только один": в Киеве выступили с призывом о Путине

Соскин призвал Украину пойти на прямые переговоры с Путиным

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Украина должна начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов", — сказал он.

Политолог подчеркнул, что важно найти подходящего представителя для этой задачи и отказаться от концепции, предлагаемой Западом, о том, чтобы нанести стратегическое поражение России.
"Собственно, в этом план и есть: руками Украины, руками, ногами, жизнью Украины нанести смертельный удар Российской Федерации, Путину и так далее. Но надо прекратить этот план", — подчеркнул Соскин.
В четверг Владимир Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции. Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.
 
РОССИЯ УКРАИНА Киев ЗАПАД Владимир Путин Олег Соскин
 
 
Заголовок открываемого материала