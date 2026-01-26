https://1prime.ru/20260126/ukraina-866898618.html

"Она беспощадна": Пушков сделал резкое заявление об Украине

"Она беспощадна": Пушков сделал резкое заявление об Украине

Приверженность Украине привела Европейский союз к упадку, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. | 26.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Приверженность Украине привела Европейский союз к упадку, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Европа добилась своего главного успеха в современной истории — создания Евросоюза — без Украины. Она стала ведущим центром экономической мощи без Украины. Ее политическое влияние достигло своего пика на стыке XX и XXI веков без Украины", — написал он. Сенатор отметил, что, поддерживая киевский режим, Брюссель вступает в противостояние с Россией, с которой не может справиться. Потеряв связи с Москвой, ЕС снизил свою значимость на мировой арене и понес экономические и политические убытки, подчеркнул он. "Вывод может быть только один: как только Европа пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее. История повторяется. Она беспощадна", — подытожил Пушков. Ранее сенатор также указал, что события вокруг Гренландии свидетельствуют о беспомощности Европы и ее неизбежном ослаблении.

