Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Она беспощадна": Пушков сделал резкое заявление об Украине - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/ukraina-866898618.html
"Она беспощадна": Пушков сделал резкое заявление об Украине
"Она беспощадна": Пушков сделал резкое заявление об Украине - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Она беспощадна": Пушков сделал резкое заявление об Украине
Приверженность Украине привела Европейский союз к упадку, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T07:09+0300
2026-01-26T07:09+0300
украина
европа
брюссель
алексей пушков
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_3acd14a087a181cb3dd92288f65a717e.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Приверженность Украине привела Европейский союз к упадку, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Европа добилась своего главного успеха в современной истории — создания Евросоюза — без Украины. Она стала ведущим центром экономической мощи без Украины. Ее политическое влияние достигло своего пика на стыке XX и XXI веков без Украины", — написал он. Сенатор отметил, что, поддерживая киевский режим, Брюссель вступает в противостояние с Россией, с которой не может справиться. Потеряв связи с Москвой, ЕС снизил свою значимость на мировой арене и понес экономические и политические убытки, подчеркнул он. "Вывод может быть только один: как только Европа пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее. История повторяется. Она беспощадна", — подытожил Пушков. Ранее сенатор также указал, что события вокруг Гренландии свидетельствуют о беспомощности Европы и ее неизбежном ослаблении.
украина
европа
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_0033b972a5b72f53a28330c91e4b3933.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, брюссель, алексей пушков, ес
УКРАИНА, ЕВРОПА, Брюссель, Алексей Пушков, ЕС
07:09 26.01.2026
 
"Она беспощадна": Пушков сделал резкое заявление об Украине

Пушков заявил, что Украина стала причиной ослабления ЕС

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Приверженность Украине привела Европейский союз к упадку, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Европа добилась своего главного успеха в современной истории — создания Евросоюза — без Украины. Она стала ведущим центром экономической мощи без Украины. Ее политическое влияние достигло своего пика на стыке XX и XXI веков без Украины", — написал он.
Сенатор отметил, что, поддерживая киевский режим, Брюссель вступает в противостояние с Россией, с которой не может справиться. Потеряв связи с Москвой, ЕС снизил свою значимость на мировой арене и понес экономические и политические убытки, подчеркнул он.
"Вывод может быть только один: как только Европа пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее. История повторяется. Она беспощадна", — подытожил Пушков.
Ранее сенатор также указал, что события вокруг Гренландии свидетельствуют о беспомощности Европы и ее неизбежном ослаблении.
 
УКРАИНАЕВРОПАБрюссельАлексей ПушковЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала