В Кремле оценили начало конструктивных переговоров по Украине
В Кремле оценили начало конструктивных переговоров по Украине - 26.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле оценили начало конструктивных переговоров по Украине
26.01.2026
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что положительно оценивает сам факт начала конструктивных переговоров. "Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались - это можно оценивать положительно", - сказал Песков журналистам.
