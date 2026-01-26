Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-26T11:12+0300
2026-01-26T11:12+0300
россия
рф
дмитрий песков
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82409/55/824095500_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_e9cd85a596277223f182cf8fabe48ae4.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что положительно оценивает сам факт начала конструктивных переговоров. "Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались - это можно оценивать положительно", - сказал Песков журналистам.
россия, рф, дмитрий песков, в мире
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле оценили начало конструктивных переговоров по Украине

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что положительно оценивает сам факт начала конструктивных переговоров.
"Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались - это можно оценивать положительно", - сказал Песков журналистам.
