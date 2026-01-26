https://1prime.ru/20260126/ukraina-866903885.html

В Кремле оценили начало конструктивных переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что положительно оценивает сам факт начала конструктивных переговоров. | 26.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что положительно оценивает сам факт начала конструктивных переговоров. "Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались - это можно оценивать положительно", - сказал Песков журналистам.

