"Полнейшее безумие": во Франции возмутились фон дер Ляйен из-за Украины
Филиппо: фон дер Ляйен может разделить ЕС, дав гарантии членства Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 26 января — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты", Флориан Филиппо, выразил озабоченность, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может спровоцировать раскол в ЕС, обещая принять Украину в сообщество к 2027 году. Такое заявление он сделал в рамках своего выступления на своем YouTube-канале.
"Мы чувствуем, что ситуация накаляется, и скоро поговорим о разрыве с Брюсселем, потому что было полнейшим безумием принимать требования Зеленского. Урсула превзошла саму себя", — сказал он.
"Ни одного евро, никакого оружия, ни одного солдата на Украине. Мы выйдем из этой (Авантюры. — Прим. ред.), а потом и из Европейского союза", — подытожил Филиппо.
На прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен представила план развития Украины. В данном документе Брюссель соглашается с требованиями Киева: выделение 800 миллиардов долларов, ускорение вступления в ЕС до 2027 года, а также дальнейшая поддержка до 2040 года.
В июне 2022 года Украине и Молдавии был присвоен статус стран-кандидатов на вступление в ЕС. Представители Евросоюза неоднократно отмечали символичность этого шага как способ проявить поддержку Киеву и Кишиневу в их противостоянии с Москвой. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вступление Украины в ЕС — это ее суверенное право.
Некоторые европейские государства выступают против членства Украины в Евросоюзе. Польша, например, неоднократно заявляла о намерении блокировать это решение, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни. Гергей Гуйяш, глава администрации премьер-министра Венгрии, также утверждал, что прием Украины в ЕС был бы ошибкой, так как ее текущие действия не соответствуют требованиям для стран-кандидатов.
Получение статуса кандидата — лишь начальный этап на пути вступления в ЕС, который может длиться долго. Турция обладает статусом кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Хорватия является последним государством, вступившим в ЕС в 2013 году, и на это ушло десять лет.