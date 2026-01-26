Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Вологодской области закрылись более 220 точек продажи вейпов - 26.01.2026
В Вологодской области закрылись более 220 точек продажи вейпов
В Вологодской области закрылись более 220 точек продажи вейпов - 26.01.2026, ПРАЙМ
В Вологодской области закрылись более 220 точек продажи вейпов
Более 220 точек продажи вейпов уже прекратили работу в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. | 26.01.2026, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Более 220 точек продажи вейпов уже прекратили работу в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона. Результаты действия мер по регулированию оборота никтотинсодержащей продукции и алкоголя обсуждались на совещании в правительстве региона. "Уже 222 точки продажи вейпов прекратили работу на территории Вологодской области", - говорится в сообщении. По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, активная работа c точками продажи вейпов продолжается. "Сейчас на контроле 94 таких объекта - за минувшую неделю закрылась одна точка в Великом Устюге. Летом прошлого года, на старте инициативы, в регионе было 316 магазинов продажи вейпов", - сообщил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Также сообщается, что на совещании обсуждалась реализация областного закона, регулирующего розничную торговлю алкоголем. "В конце прошлого года на Вологодчине завершена масштабная работа - в регионе не осталось ни одного алкомаркета. Согласно установленным правилам, все алкомаркеты перепрофилировались в продуктовые магазины. Часть из них работает с алкогольной лицензией, при этом доля алкоголя в общей массе товаров не превышает 20%, а выставляют его в отдельных торговых залах", - отметил глава региона. Также на особом контроле остаются "наливайки". "Комплекс мер по народосбережению помог выйти из депопуляции и остановить вымирание в Вологодской области. Впервые за 11 лет зафиксирован рост рождаемости. При этом стало заключаться больше браков, а число разводов падает", - отмечается в сообщении.
вологодская область
15:46 26.01.2026
 
В Вологодской области закрылись более 220 точек продажи вейпов

В Вологодской области прекратили работу 222 точки продажи вейпов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Более 220 точек продажи вейпов уже прекратили работу в Вологодской области, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Результаты действия мер по регулированию оборота никтотинсодержащей продукции и алкоголя обсуждались на совещании в правительстве региона.
"Уже 222 точки продажи вейпов прекратили работу на территории Вологодской области", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, активная работа c точками продажи вейпов продолжается. "Сейчас на контроле 94 таких объекта - за минувшую неделю закрылась одна точка в Великом Устюге. Летом прошлого года, на старте инициативы, в регионе было 316 магазинов продажи вейпов", - сообщил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Также сообщается, что на совещании обсуждалась реализация областного закона, регулирующего розничную торговлю алкоголем. "В конце прошлого года на Вологодчине завершена масштабная работа - в регионе не осталось ни одного алкомаркета. Согласно установленным правилам, все алкомаркеты перепрофилировались в продуктовые магазины. Часть из них работает с алкогольной лицензией, при этом доля алкоголя в общей массе товаров не превышает 20%, а выставляют его в отдельных торговых залах", - отметил глава региона.
Также на особом контроле остаются "наливайки". "Комплекс мер по народосбережению помог выйти из депопуляции и остановить вымирание в Вологодской области. Впервые за 11 лет зафиксирован рост рождаемости. При этом стало заключаться больше браков, а число разводов падает", - отмечается в сообщении.
 
