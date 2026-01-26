Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" готов к новым заказам от Кремля - 26.01.2026, ПРАЙМ
Владелец пекарни "Машенька" готов к новым заказам от Кремля
Владелец пекарни "Машенька" готов к новым заказам от Кремля - 26.01.2026, ПРАЙМ
Владелец пекарни "Машенька" готов к новым заказам от Кремля
Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил в интервью РИА Новости, что готов к новым заказам от Кремля. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T07:44+0300
2026-01-26T07:44+0300
бизнес
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил в интервью РИА Новости, что готов к новым заказам от Кремля. "Если будут еще заказы, будем рады выполнить", - сказал Максимов. Он добавил, что не получал обратную связь по заказу для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Позднее он отправил российскому лидеру корзину с выпечкой, а затем принял заказ для высокопоставленного американского гостя. К его приезду на переговоры с Путиным в "Машеньке" приготовили американскую выпечку и десерты.
бизнес, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф
Бизнес, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф
07:44 26.01.2026
 
Владелец пекарни "Машенька" готов к новым заказам от Кремля

Владелец пекарни "Машенька" Максимов заявил, что готов к новым заказам от Кремля

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил в интервью РИА Новости, что готов к новым заказам от Кремля.
"Если будут еще заказы, будем рады выполнить", - сказал Максимов.
Он добавил, что не получал обратную связь по заказу для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Позднее он отправил российскому лидеру корзину с выпечкой, а затем принял заказ для высокопоставленного американского гостя. К его приезду на переговоры с Путиным в "Машеньке" приготовили американскую выпечку и десерты.
 
БизнесРОССИЯСШАВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
