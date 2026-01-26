Владелец пекарни "Машенька" готов к новым заказам от Кремля

https://1prime.ru/20260126/vladelets-866899369.html
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил в интервью РИА Новости, что готов к новым заказам от Кремля.
"Если будут еще заказы, будем рады выполнить", - сказал Максимов.
Он добавил, что не получал обратную связь по заказу для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. Предприниматель обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Позднее он отправил российскому лидеру корзину с выпечкой, а затем принял заказ для высокопоставленного американского гостя. К его приезду на переговоры с Путиным в "Машеньке" приготовили американскую выпечку и десерты.
