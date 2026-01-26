https://1prime.ru/20260126/vladivostok-866899294.html

Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске

Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске - 26.01.2026, ПРАЙМ

Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске

Рейс авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга во Владивосток, на несколько часов приземлился в аэропорту Красноярска из-за плохих метеоусловий в... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T07:41+0300

2026-01-26T07:41+0300

2026-01-26T07:41+0300

бизнес

россия

красноярск

санкт-петербург

иркутск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866899294.jpg?1769402484

КРАСНОЯРСК, 26 янв - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга во Владивосток, на несколько часов приземлился в аэропорту Красноярска из-за плохих метеоусловий в аэропорту пункта назначения, сообщает авиагавнь Красноярска. "Рейс FV6001 авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Иркутск, приземлился на запасной аэродром в аэропорт Красноярск по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, рейс на Иркутск вылетел в 09:57 (05:57 мск). Аэропорт Красноярска работает в штатном режиме.

красноярск

санкт-петербург

иркутск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, красноярск, санкт-петербург, иркутск