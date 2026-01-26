Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/vladivostok-866899294.html
Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске
Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске - 26.01.2026, ПРАЙМ
Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске
Рейс авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга во Владивосток, на несколько часов приземлился в аэропорту Красноярска из-за плохих метеоусловий в... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T07:41+0300
2026-01-26T07:41+0300
бизнес
россия
красноярск
санкт-петербург
иркутск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866899294.jpg?1769402484
КРАСНОЯРСК, 26 янв - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга во Владивосток, на несколько часов приземлился в аэропорту Красноярска из-за плохих метеоусловий в аэропорту пункта назначения, сообщает авиагавнь Красноярска. "Рейс FV6001 авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Иркутск, приземлился на запасной аэродром в аэропорт Красноярск по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, рейс на Иркутск вылетел в 09:57 (05:57 мск). Аэропорт Красноярска работает в штатном режиме.
красноярск
санкт-петербург
иркутск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, красноярск, санкт-петербург, иркутск
Бизнес, РОССИЯ, Красноярск, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Иркутск
07:41 26.01.2026
 
Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске

Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток на несколько часов приземлился в Красноярске

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КРАСНОЯРСК, 26 янв - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга во Владивосток, на несколько часов приземлился в аэропорту Красноярска из-за плохих метеоусловий в аэропорту пункта назначения, сообщает авиагавнь Красноярска.
"Рейс FV6001 авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Иркутск, приземлился на запасной аэродром в аэропорт Красноярск по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, рейс на Иркутск вылетел в 09:57 (05:57 мск).
Аэропорт Красноярска работает в штатном режиме.
 
БизнесРОССИЯКрасноярскСАНКТ-ПЕТЕРБУРГИркутск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала