https://1prime.ru/20260126/vladivostok-866899294.html
Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске
Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске - 26.01.2026, ПРАЙМ
Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске
Рейс авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга во Владивосток, на несколько часов приземлился в аэропорту Красноярска из-за плохих метеоусловий в... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T07:41+0300
2026-01-26T07:41+0300
2026-01-26T07:41+0300
бизнес
россия
красноярск
санкт-петербург
иркутск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866899294.jpg?1769402484
КРАСНОЯРСК, 26 янв - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга во Владивосток, на несколько часов приземлился в аэропорту Красноярска из-за плохих метеоусловий в аэропорту пункта назначения, сообщает авиагавнь Красноярска.
"Рейс FV6001 авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Иркутск, приземлился на запасной аэродром в аэропорт Красноярск по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, рейс на Иркутск вылетел в 09:57 (05:57 мск).
Аэропорт Красноярска работает в штатном режиме.
красноярск
санкт-петербург
иркутск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, красноярск, санкт-петербург, иркутск
Бизнес, РОССИЯ, Красноярск, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Иркутск
Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток приземлился в Красноярске
Рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток на несколько часов приземлился в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 26 янв - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга во Владивосток, на несколько часов приземлился в аэропорту Красноярска из-за плохих метеоусловий в аэропорту пункта назначения, сообщает авиагавнь Красноярска.
"Рейс FV6001 авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Иркутск, приземлился на запасной аэродром в аэропорт Красноярск по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, рейс на Иркутск вылетел в 09:57 (05:57 мск).
Аэропорт Красноярска работает в штатном режиме.