СМИ рассказали, что американские военные сделали с туристками из России

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Американские военные задержали россиянок, которые по ошибке оказались на территории одной из военных баз США, передает Life."Сейчас путешественницы около трех суток находятся под стражей", — говорится в публикации.По словам источника, туристки искали ближайший "Макдоналдс", но из-за сбоя в работе навигатора они случайно заехали на территорию базы морской пехоты "Кэмп-Пендлтон". После этого их задержали военные, и теперь девушек могут отправить в американскую тюрьму.Это не единственный случай, когда туристы нечаянно попадают на объект в округе Сан-Диего из-за электронных помех и специфического расположения контрольно-пропускного пункта, который трудно заметить.

