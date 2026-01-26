Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня усилил рост на Московской бирже - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/yuan-866907521.html
Курс юаня усилил рост на Московской бирже
Курс юаня усилил рост на Московской бирже - 26.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня усилил рост на Московской бирже
Курс китайской валюты днем усиливает рост на Московской бирже в направлении психологически важного уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T12:52+0300
2026-01-26T12:52+0300
рынок
торги
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты днем усиливает рост на Московской бирже в направлении психологически важного уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.43 мск повышался на 11 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,97 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,82-10,97 рубля. Предыдущий рост российской валюты был вызван не столько ожиданиями геополитического потепления, сколько сбросом долларов и юаней, которые не были проданы за новогодние каникулы, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не беремся прогнозировать, закончился ли этот рост. Стоит также помнить, что в январе-феврале спрос импортеров на валюту всегда был слабым", - добавляет он. Есть вероятность возобновления укрепления рубля, считает Денис Попов из ПСБ. "Тем не менее во второй половине квартала, по мере снижения поступления валюты на рынок от экспортеров, курс может вернуться в район 11-11,5 рубля за юань. В краткосрочной перспективе ждем закрепления стоимости юаня в диапазоне 10,5-11 рублей с риском движения котировок к его нижней границе", - добавляет он.
https://1prime.ru/20260122/serebro-866788214.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, псб
Рынок, Торги, ПСБ
12:52 26.01.2026
 
Курс юаня усилил рост на Московской бирже

Курс юаня днем усилил рост на Московской бирже в направлении 11 рублей

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты днем усиливает рост на Московской бирже в направлении психологически важного уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.43 мск повышался на 11 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,97 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,82-10,97 рубля.
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Среднедневной объем торгов серебром на Московской бирже превысил пять тонн
22 января, 12:23
Предыдущий рост российской валюты был вызван не столько ожиданиями геополитического потепления, сколько сбросом долларов и юаней, которые не были проданы за новогодние каникулы, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не беремся прогнозировать, закончился ли этот рост. Стоит также помнить, что в январе-феврале спрос импортеров на валюту всегда был слабым", - добавляет он.
Есть вероятность возобновления укрепления рубля, считает Денис Попов из ПСБ. "Тем не менее во второй половине квартала, по мере снижения поступления валюты на рынок от экспортеров, курс может вернуться в район 11-11,5 рубля за юань. В краткосрочной перспективе ждем закрепления стоимости юаня в диапазоне 10,5-11 рублей с риском движения котировок к его нижней границе", - добавляет он.
 
РынокТоргиПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала