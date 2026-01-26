https://1prime.ru/20260126/yuan-866907521.html

Курс юаня усилил рост на Московской бирже

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты днем усиливает рост на Московской бирже в направлении психологически важного уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.43 мск повышался на 11 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,97 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,82-10,97 рубля. Предыдущий рост российской валюты был вызван не столько ожиданиями геополитического потепления, сколько сбросом долларов и юаней, которые не были проданы за новогодние каникулы, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Не беремся прогнозировать, закончился ли этот рост. Стоит также помнить, что в январе-феврале спрос импортеров на валюту всегда был слабым", - добавляет он. Есть вероятность возобновления укрепления рубля, считает Денис Попов из ПСБ. "Тем не менее во второй половине квартала, по мере снижения поступления валюты на рынок от экспортеров, курс может вернуться в район 11-11,5 рубля за юань. В краткосрочной перспективе ждем закрепления стоимости юаня в диапазоне 10,5-11 рублей с риском движения котировок к его нижней границе", - добавляет он.

