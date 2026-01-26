https://1prime.ru/20260126/zapret-866912876.html
В Венгрии назвали запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством
В Венгрии назвали запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством - 26.01.2026, ПРАЙМ
В Венгрии назвали запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством
Венгрия считает запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством, потому что решение принято без единогласия стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T16:53+0300
2026-01-26T16:53+0300
2026-01-26T16:53+0300
газ
россия
венгрия
петер сийярто
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/09/835610969_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_86cd75bb9e4034f6d15492fdae662b04.jpg
БУДАПЕШТ, 26 янв - ПРАЙМ. Венгрия считает запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством, потому что решение принято без единогласия стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. "Эта мера была принята путем масштабного юридического мошенничества, поскольку по своему содержанию она является санкцией, принятие которой потребовало бы единогласного решения. Однако, чтобы избежать противодействия суверенных национальных правительств, это решение было мошенническим образом замаскировано под торговую меру, так что квалифицированного большинства оказалось достаточно", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
https://1prime.ru/20260126/gaz-866910350.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/09/835610969_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_eefce5ff99ba1d90da27b27c0f3c9f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, венгрия, петер сийярто, ес
Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС
В Венгрии назвали запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством
Сийярто назвал запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством