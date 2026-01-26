https://1prime.ru/20260126/zapret-866912876.html

В Венгрии назвали запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством

В Венгрии назвали запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством

БУДАПЕШТ, 26 янв - ПРАЙМ. Венгрия считает запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством, потому что решение принято без единогласия стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. "Эта мера была принята путем масштабного юридического мошенничества, поскольку по своему содержанию она является санкцией, принятие которой потребовало бы единогласного решения. Однако, чтобы избежать противодействия суверенных национальных правительств, это решение было мошенническим образом замаскировано под торговую меру, так что квалифицированного большинства оказалось достаточно", - приводит слова Сийярто агентство MTI.

