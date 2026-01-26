Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.01.2026
В Венгрии назвали запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством
2026-01-26T16:53+0300
2026-01-26T16:53+0300
газ
россия
венгрия
петер сийярто
ес
БУДАПЕШТ, 26 янв - ПРАЙМ. Венгрия считает запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством, потому что решение принято без единогласия стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. "Эта мера была принята путем масштабного юридического мошенничества, поскольку по своему содержанию она является санкцией, принятие которой потребовало бы единогласного решения. Однако, чтобы избежать противодействия суверенных национальных правительств, это решение было мошенническим образом замаскировано под торговую меру, так что квалифицированного большинства оказалось достаточно", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
газ, россия, венгрия, петер сийярто, ес
Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС
16:53 26.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Трубопровод. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 26 янв - ПРАЙМ. Венгрия считает запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством, потому что решение принято без единогласия стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
"Эта мера была принята путем масштабного юридического мошенничества, поскольку по своему содержанию она является санкцией, принятие которой потребовало бы единогласного решения. Однако, чтобы избежать противодействия суверенных национальных правительств, это решение было мошенническим образом замаскировано под торговую меру, так что квалифицированного большинства оказалось достаточно", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
