https://1prime.ru/20260126/zarplaty-866896103.html

Названы самые высокие зарплаты в финсекторе России

Названы самые высокие зарплаты в финсекторе России - 26.01.2026, ПРАЙМ

Названы самые высокие зарплаты в финсекторе России

Самую большую медианную зарплату в финсекторе России получают комплаенс-менеджеры, финансовые аналитики и финансовые менеджеры, при этом медианная зарплата в... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T02:18+0300

2026-01-26T02:18+0300

2026-01-26T02:18+0300

экономика

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866896103.jpg?1769383123

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Самую большую медианную зарплату в финсекторе России получают комплаенс-менеджеры, финансовые аналитики и финансовые менеджеры, при этом медианная зарплата в целом отрасли составляет почти 76 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru. "Самую высокую медианную зарплату в финансовом секторе предлагают комплаенс-менеджерам - 143 тысячи рублей, при этом максимальные зарплатные значения доходили до 225 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе. Следом по величине идет медианная зарплата финансового аналитика - 115 тысяч рублей, ее максимум достигал 214,6 тысячи рублей, финансового менеджера - 113 тысяч (до 200 тысяч), финансового контролера - 108 тысяч (до 241 тысяч) и методолога - 100 тысяч рублей (до 225 тысяч). При этом, по данным компании за 2025 год, в сфере финансов было размещено более 435 тысяч вакансий, а "активность на рынке труда стала более умеренной нежели год назад". Среди профессиональных сфер "Финансы и бухгалтерия" находятся на 16-м месте по спросу на персонал по итогам года - 2% от общего числа вакансий, и на 16-м месте по уровню медианной заработной платы - 75,8 тысячи рублей, заключили в пресс-службе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы