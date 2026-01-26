Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые высокие зарплаты в финсекторе России - 26.01.2026, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260126/zarplaty-866896103.html
Названы самые высокие зарплаты в финсекторе России
Названы самые высокие зарплаты в финсекторе России - 26.01.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты в финсекторе России
Самую большую медианную зарплату в финсекторе России получают комплаенс-менеджеры, финансовые аналитики и финансовые менеджеры, при этом медианная зарплата в... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T02:18+0300
2026-01-26T02:18+0300
экономика
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866896103.jpg?1769383123
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Самую большую медианную зарплату в финсекторе России получают комплаенс-менеджеры, финансовые аналитики и финансовые менеджеры, при этом медианная зарплата в целом отрасли составляет почти 76 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru. "Самую высокую медианную зарплату в финансовом секторе предлагают комплаенс-менеджерам - 143 тысячи рублей, при этом максимальные зарплатные значения доходили до 225 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе. Следом по величине идет медианная зарплата финансового аналитика - 115 тысяч рублей, ее максимум достигал 214,6 тысячи рублей, финансового менеджера - 113 тысяч (до 200 тысяч), финансового контролера - 108 тысяч (до 241 тысяч) и методолога - 100 тысяч рублей (до 225 тысяч). При этом, по данным компании за 2025 год, в сфере финансов было размещено более 435 тысяч вакансий, а "активность на рынке труда стала более умеренной нежели год назад". Среди профессиональных сфер "Финансы и бухгалтерия" находятся на 16-м месте по спросу на персонал по итогам года - 2% от общего числа вакансий, и на 16-м месте по уровню медианной заработной платы - 75,8 тысячи рублей, заключили в пресс-службе.
финансы
Экономика, Финансы
02:18 26.01.2026
 
Названы самые высокие зарплаты в финсекторе России

Комплаенс-менеджеры, аналитики и финансовые менеджеры получают самую высокую зарплату

ЭкономикаФинансы
 
 
