Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хватает наглости". Выходка Зеленского разозлила вице-премьера Италии - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/zelenskiy-866910204.html
"Хватает наглости". Выходка Зеленского разозлила вице-премьера Италии
"Хватает наглости". Выходка Зеленского разозлила вице-премьера Италии - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Хватает наглости". Выходка Зеленского разозлила вице-премьера Италии
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини подверг резкой критике Владимира Зеленского за его недовольство недостаточной финансовой поддержкой от Европы. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T14:38+0300
2026-01-26T14:38+0300
италия
владимир зеленский
европа
украина
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини подверг резкой критике Владимира Зеленского за его недовольство недостаточной финансовой поддержкой от Европы. "Мы слышали Зеленского, у которого, несмотря на все полученные деньги, усилия и помощь, еще хватает наглости жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь в конфликте, ты теряешь людей, доверие и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее", — написал он в соцсети X.Сальвини подчеркнул, что главе киевского режима необходимо выбрать "между поражением и разгромом".В четверг Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сосредоточив свою речь на критике Европы. Он обвинил её в бездействии и несамостоятельности и потребовал от западных партнёров увеличить помощь Украине, несмотря на то, что некоторые страны заявили о предпочтении тратить средства на своих граждан, а не на продолжение конфликта и поддержку украинской коррупции. В понедельник руководитель Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими государствами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский затягивает процесс установления мира на Украине.
https://1prime.ru/20260126/ukraina-866898390.html
https://1prime.ru/20260126/ukraina-866898136.html
италия
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
италия, владимир зеленский, европа, украина, кирилл дмитриев
ИТАЛИЯ, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев
14:38 26.01.2026
 
"Хватает наглости". Выходка Зеленского разозлила вице-премьера Италии

Сальвини: Зеленский получает помощь и еще имеет наглость жаловаться

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини подверг резкой критике Владимира Зеленского за его недовольство недостаточной финансовой поддержкой от Европы.
"Мы слышали Зеленского, у которого, несмотря на все полученные деньги, усилия и помощь, еще хватает наглости жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь в конфликте, ты теряешь людей, доверие и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее", — написал он в соцсети X.
Сальвини подчеркнул, что главе киевского режима необходимо выбрать "между поражением и разгромом".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Выход только один": в Киеве выступили с призывом о Путине
06:51
В четверг Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сосредоточив свою речь на критике Европы. Он обвинил её в бездействии и несамостоятельности и потребовал от западных партнёров увеличить помощь Украине, несмотря на то, что некоторые страны заявили о предпочтении тратить средства на своих граждан, а не на продолжение конфликта и поддержку украинской коррупции.
В понедельник руководитель Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими государствами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский затягивает процесс установления мира на Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Ситуация ухудшается": в США забили тревогу после заявлений Зеленского
06:45
 
ИТАЛИЯВладимир ЗеленскийЕВРОПАУКРАИНАКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала