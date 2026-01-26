https://1prime.ru/20260126/zelenskiy-866910204.html

"Хватает наглости". Выходка Зеленского разозлила вице-премьера Италии

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини подверг резкой критике Владимира Зеленского за его недовольство недостаточной финансовой поддержкой от Европы.

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини подверг резкой критике Владимира Зеленского за его недовольство недостаточной финансовой поддержкой от Европы. "Мы слышали Зеленского, у которого, несмотря на все полученные деньги, усилия и помощь, еще хватает наглости жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь в конфликте, ты теряешь людей, доверие и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее", — написал он в соцсети X.Сальвини подчеркнул, что главе киевского режима необходимо выбрать "между поражением и разгромом".В четверг Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сосредоточив свою речь на критике Европы. Он обвинил её в бездействии и несамостоятельности и потребовал от западных партнёров увеличить помощь Украине, несмотря на то, что некоторые страны заявили о предпочтении тратить средства на своих граждан, а не на продолжение конфликта и поддержку украинской коррупции. В понедельник руководитель Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с другими государствами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский затягивает процесс установления мира на Украине.

