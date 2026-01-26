Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр обороны ФРГ Писториус отреагировал на истерику Зеленского - 26.01.2026
Министр обороны ФРГ Писториус отреагировал на истерику Зеленского
Министр обороны ФРГ Писториус отреагировал на истерику Зеленского - 26.01.2026, ПРАЙМ
Министр обороны ФРГ Писториус отреагировал на истерику Зеленского
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал выступление Владимира Зеленского на саммите в Давосе отчаянным, как он сообщил в интервью телеканалу ARD. | 26.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал выступление Владимира Зеленского на саммите в Давосе отчаянным, как он сообщил в интервью телеканалу ARD."Зеленский говорил от отчаяния", — рассказал глава ведомства.В четверг Зеленский произнес речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своем выступлении он подверг критике Европу, обвинив ее в пассивности и недостаточной самостоятельности, и призвал западных союзников усилить поддержку Украины. Это произошло на фоне заявлений некоторых стран, что они предпочли бы вкладывать средства в своих граждан, а не в продолжение конфликта и возможное содействие украинской коррупции.Согласно изданию Financial Times, предыдущие переговоры между США и Украиной, которые состоялись в Давосе, завершились неудачей, так как соглашения, обсуждаемые перед саммитом, так и не были подписаны. Это стало серьезным ударом для Зеленского.
общество , мировая экономика, германия, украина, европа, владимир зеленский, financial times
Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Financial Times
17:00 26.01.2026
 
Министр обороны ФРГ Писториус отреагировал на истерику Зеленского

Писториус: выступление Зеленского в Давосе было отчаянным

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал выступление Владимира Зеленского на саммите в Давосе отчаянным, как он сообщил в интервью телеканалу ARD.
"Зеленский говорил от отчаяния", — рассказал глава ведомства.
В четверг Зеленский произнес речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своем выступлении он подверг критике Европу, обвинив ее в пассивности и недостаточной самостоятельности, и призвал западных союзников усилить поддержку Украины. Это произошло на фоне заявлений некоторых стран, что они предпочли бы вкладывать средства в своих граждан, а не в продолжение конфликта и возможное содействие украинской коррупции.
Согласно изданию Financial Times, предыдущие переговоры между США и Украиной, которые состоялись в Давосе, завершились неудачей, так как соглашения, обсуждаемые перед саммитом, так и не были подписаны. Это стало серьезным ударом для Зеленского.
На Западе предложили новый план по Донбассу
