СМИ рассказали, на что Зеленский пошел по отношению к России из-за Трампа - 26.01.2026
СМИ рассказали, на что Зеленский пошел по отношению к России из-за Трампа
СМИ рассказали, на что Зеленский пошел по отношению к России из-за Трампа - 26.01.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, на что Зеленский пошел по отношению к России из-за Трампа
Владимир Зеленский принял решение направить украинскую делегацию на переговоры с Россией в Абу-Даби, чтобы избежать конфликта с президентом США Дональдом... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T17:05+0300
2026-01-26T17:05+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принял решение направить украинскую делегацию на переговоры с Россией в Абу-Даби, чтобы избежать конфликта с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Financial Times."Готовность Зеленского вести переговоры с россиянами обусловлена отчасти тем, что он не желает разозлить Трампа", — говорится в публикации.Газета также указывает, что другой причиной является усталость украинцев от боевых действий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник отметил, что в Кремле дали положительную оценку прошедшим переговорам.Переговоры в Абу-ДабиВ субботу завершилась двухдневная встреча в ОАЭ, в которой участвовали представители Москвы, Вашингтона и Киева, обсуждая нерешенные аспекты мирного плана США. Встреча проходила в закрытом режиме, а российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС, адмирал Игорь Костюков.Перед переговорами в Абу-Даби состоялась встреча Владимира Путина с американской делегацией, возглавляемой специальным представителем Дональда Трампа, Стивом Уиткоффом.Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, стабильное урегулирование маловероятно. Для этого необходимо, чтобы ВСУ покинули Донбасс, что является ключевым требованием Москвы.
17:05 26.01.2026
 
СМИ рассказали, на что Зеленский пошел по отношению к России из-за Трампа

FT: Зеленский решился на переговоры в Абу-Даби, чтобы не разозлить Трампа

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принял решение направить украинскую делегацию на переговоры с Россией в Абу-Даби, чтобы избежать конфликта с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Financial Times.
"Готовность Зеленского вести переговоры с россиянами обусловлена отчасти тем, что он не желает разозлить Трампа", — говорится в публикации.
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
На Западе предложили новый план по Донбассу
16:46
Газета также указывает, что другой причиной является усталость украинцев от боевых действий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник отметил, что в Кремле дали положительную оценку прошедшим переговорам.

Переговоры в Абу-Даби

В субботу завершилась двухдневная встреча в ОАЭ, в которой участвовали представители Москвы, Вашингтона и Киева, обсуждая нерешенные аспекты мирного плана США. Встреча проходила в закрытом режиме, а российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС, адмирал Игорь Костюков.
Перед переговорами в Абу-Даби состоялась встреча Владимира Путина с американской делегацией, возглавляемой специальным представителем Дональда Трампа, Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, стабильное урегулирование маловероятно. Для этого необходимо, чтобы ВСУ покинули Донбасс, что является ключевым требованием Москвы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Пора объединиться". Орбан громко высказался об Украине
16:43
 
Мировая экономикаОбществоМОСКВААбу-ДабиСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВСУFinancial TimesДмитрий Песков
 
 
