СМИ рассказали, на что Зеленский пошел по отношению к России из-за Трампа
2026-01-26T17:05+0300
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский принял решение направить украинскую делегацию на переговоры с Россией в Абу-Даби, чтобы избежать конфликта с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Financial Times."Готовность Зеленского вести переговоры с россиянами обусловлена отчасти тем, что он не желает разозлить Трампа", — говорится в публикации.Газета также указывает, что другой причиной является усталость украинцев от боевых действий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник отметил, что в Кремле дали положительную оценку прошедшим переговорам.Переговоры в Абу-ДабиВ субботу завершилась двухдневная встреча в ОАЭ, в которой участвовали представители Москвы, Вашингтона и Киева, обсуждая нерешенные аспекты мирного плана США. Встреча проходила в закрытом режиме, а российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС, адмирал Игорь Костюков.Перед переговорами в Абу-Даби состоялась встреча Владимира Путина с американской делегацией, возглавляемой специальным представителем Дональда Трампа, Стивом Уиткоффом.Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, стабильное урегулирование маловероятно. Для этого необходимо, чтобы ВСУ покинули Донбасс, что является ключевым требованием Москвы.
мировая экономика, общество , москва, абу-даби, сша, дональд трамп, владимир зеленский, всу, financial times, дмитрий песков
