Нотариус предупредил об опасном виде сделок с жильем

МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Цифровые сделки с недвижимостью, которые стороны заключают без личной встречи, являются весьма рискованными. И могут привести к тому, что покупатель останется и без денег, и без приобретенного имущества, рассказал агентству "Прайм" нотариус Иван Рыков."Главная опасность онлайн-сделок с жильем — невозможность установить реальную волю участников договора. У покупателя не будет возможности заметить, что продавец, например, растерян, все время смотрит в телефон, будто получая чьи-то инструкции, суетится и тому подобное", - пояснил он.Речь не только о так называемых "ведомых" продавцах, которые становятся жертвами мошенников, а позже оспаривают подписанный договор в суде. Нередки ситуации, когда человека вводит в заблуждение недобросовестный посредник, вторая сторона сделки, знакомые и даже родные люди. Или он сам из-за недостаточной правовой и цифровой грамотности или какого-либо расстройства, под действием сильных лекарств, алкоголя, стресса и иных факторов в моменте не до конца понимает, что делает.В практике нотариусов много историй, когда они отказывали в удостоверении сделки купли-продажи, например, из-за того, что родственник "подбивал" пожилого продавца продать единственную квартиру, рассказал Иван Рыков."Так, в одном из случаев к нотариусу обратилась пенсионерка, чтобы продать квартиру. Вместе с ней пришёл дальний родственник. С документами все было хорошо, но собственница отвечала неуверенно и постоянно оглядывалась на своего спутника. А при общении с нотариусом наедине призналась, что мужчина активно настаивает на сделке, после чего хочет отправить её в дом престарелых, а вырученные средства забрать себе", - рассказал он.Поскольку сама женщина расставаться с недвижимостью не хотела, нотариус договор удостоверять не стал, а владелице объяснил, как она может защитить свои права в данной ситуации.Когда судьба недвижимости решается без личной встречи, распознать такие нюансы и в целом проверить истинные мотивы и намерения второй стороны практически невозможно. По сути, за такие сделки никто в итоге не отвечает, и они могут быть признаны недействительными.При онлайн-сделках также остаётся риск неправомерного использования чужой цифровой подписи. Более того, с помощью искусственного интеллекта можно подделать изображение и голос самого человека. Нотариус же обязательно удостоверяет личности сторон и проверяет их паспорта по базе МВД.Также при совершении сделок через интернет, как и при других сделках в простой форме, зачастую за скобками остаются такие важные детали, как семейное положение продавца, необходимость получить согласия третьих лиц, ограничения прав владельца имущества распоряжаться им по своему усмотрению в полной мере и другие. Даже если отдельные проверки и проводятся, бремя ответственности в любом случае лежит на самих участниках."Если продавец и покупатель не могут встретиться в одном месте для подписания договора, у них есть безопасная альтернатива простым онлайн-сделкам. Речь идёт о дистанционной сделке с участием двух и более нотариусов", - рассказал Иван Рыков.В этом случае стороны выбирают подходящие для себя нотариальные конторы в тех городах, где им удобно. Нотариусы проводят весь комплекс проверок, в назначенное время каждый участник приходит к своему нотариусу, и сделка проходит по защищенному каналу видеосвязи. Электронные подписи для этого не нужны, стороны используют цифровые планшеты нотариусов. А сами нотариусы удостоверяют цифровой документ своими усиленными квалифицированными электронными подписями, что придает ему юридическую силу, заключил специалист.

