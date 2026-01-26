https://1prime.ru/20260126/zoloto-866899163.html

Золото и серебро торгуются в плюсе

Золото и серебро торгуются в плюсе

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро демонстрируют заметный рост в понедельник утром, ранее в ходе торгов котировки достигали рекордных показателей выше 5 100 долларов и 109 долларов за тройскую унцию соответственно, следует из данных торгов. По состоянию на 7.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 1,82% относительно предыдущего закрытия, или на 91,3 доллара - до 5 109,71 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 5 128,85 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время подскакивает в цене на 6,49% - до 107,92 доллара за унцию. А ранее в понедельник котировки обновили рекорд, поднявшись до 109,32 доллара.

