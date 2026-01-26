https://1prime.ru/20260126/zoloto-866899994.html

Аналитик рассказал, какие факторы подстегнут цену золота

26.01.2026

Аналитик рассказал, какие факторы подстегнут цену золота - 26.01.2026, ПРАЙМ

Аналитик рассказал, какие факторы подстегнут цену золота

Стоимость золота в мире на уровне 10 тысяч долларов за тройскую унцию достижима на горизонте трёх-четырёх лет при сохранении высокой напряженности на... | 26.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота в мире на уровне 10 тысяч долларов за тройскую унцию достижима на горизонте трёх-четырёх лет при сохранении высокой напряженности на международной арене, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев. Биржевые цены на золото впервые в истории превысили 5 100 долларов за унцию. "Стоимость золота в 10 000 долларов не выглядит фантастичной на горизонте трёх-четырёх лет. Достижение этой отметки возможно при сохранении... напряженности в мире, увеличении числа очагов нестабильности, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации. На фоне снижения общего доверия к доллару, вероятнее всего, продолжатся активные закупки золота центробанками", - считает Шепелев. "Локально цены на золото подогревают события на долговом рынке Японии и давление американского президента на руководство Федрезерва", - добавил он. Кроме того, снижение учётной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) и нестабильность на международной арене среднесрочно поддержат приток средств в "золотые" биржевые инвестфонды (ETF). Тем не менее, на пути к новым вершинам практически неизбежны коррекции - например, в случае мирного урегулирования украинского конфликта или достижения определенности в "гренландском вопросе", не исключает он. По его словам, периоды снижения глобальных рисков могут сопровождаться оттоком спекулятивных инвесторов, и тогда котировки золота могут опускаться до 3500-4000 долларов за унцию. Аналитик отметил, что средняя цена драгметалла в наступившем году ожидается на уровне 4300 долларов за тройскую унцию. В прошлом году золото подорожало примерно в 1,6 раза, а с начала января с учетом нового рекорда - на 17,6%.

