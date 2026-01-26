https://1prime.ru/20260126/zoloto-866924139.html

Золото дорожает на фоне геополитической неопределенности

2026-01-26T22:30+0300

2026-01-26T22:30+0300

2026-01-26T22:31+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире как актива-убежища в понедельник сильно растёт на фоне геополитической неопределённости и рыночных ожиданий, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 19.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 122,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,45%, до 5 139,86 доллара за тройскую унцию, а ранее в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 5 145,39 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 11,23% - до 112,713 доллара за унцию, ранее котировки металла поднимались до нового рекорда в 112,713 доллара. Аналитики обращают внимание на геополитическую неопределённость и рыночные ожидания. "Цены на золото продолжают поддерживаться повышенной геополитической и экономической неопределенностью. Центральные банки остаются активными покупателями, поскольку они диверсифицируют валютные резервы и снижают зависимость от доллара США", — заявил агентству Рейтер президент компании Sprott Inc. Райан Макинтайр (Ryan McIntyre). Эксперты ожидают очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 27-28 января. По данным CME Group, в понедельник более 97% аналитиков ожидают сохранения ставки ФРС на текущей отметке в 3,5-3,75%. Аналитики также оценивают геополитические факторы. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Соглашение США-Мексика-Канада было подписано в 2018 году и заменило собой Североамериканскую зону свободной торговли.

