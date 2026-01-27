https://1prime.ru/20260127/aes-866948849.html
"Росатом" назвал сроки начала строительства АЭС в Узбекистане
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Начало строительства с участием России АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане, так называемый "первый бетон", планируется на первое полугодие этого года, сообщила госкорпорация "Росатом". Заливка "первого бетона" означает фактическое начало строительства атомной электростанции. "Работы по проекту (в Узбекистане - ред.) ведутся в соответствии с графиком. После подписания контракта в мае 2024 года в октябре 2025 года началась разработка котлована под первый энергоблок АСММ. Следующим ключевым этапом является начало бетонных работ, которые планируется осуществить в первом полугодии 2026 года", - говорится в сообщении корпорации.
