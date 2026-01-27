Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" назвал сроки начала строительства АЭС в Узбекистане - 27.01.2026
"Росатом" назвал сроки начала строительства АЭС в Узбекистане
"Росатом" назвал сроки начала строительства АЭС в Узбекистане - 27.01.2026, ПРАЙМ
"Росатом" назвал сроки начала строительства АЭС в Узбекистане
Начало строительства с участием России АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане, так называемый "первый бетон", планируется на первое полугодие этого года,... | 27.01.2026, ПРАЙМ
россия
узбекистан
росатом
в мире
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Начало строительства с участием России АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане, так называемый "первый бетон", планируется на первое полугодие этого года, сообщила госкорпорация "Росатом". Заливка "первого бетона" означает фактическое начало строительства атомной электростанции. "Работы по проекту (в Узбекистане - ред.) ведутся в соответствии с графиком. После подписания контракта в мае 2024 года в октябре 2025 года началась разработка котлована под первый энергоблок АСММ. Следующим ключевым этапом является начало бетонных работ, которые планируется осуществить в первом полугодии 2026 года", - говорится в сообщении корпорации.
узбекистан
2026
Новости
россия, узбекистан, росатом, в мире
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Росатом, В мире
18:25 27.01.2026
 
"Росатом" назвал сроки начала строительства АЭС в Узбекистане

"Росатом": строительство АСММ в Узбекистане планируется на первое полугодие 2026 года

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд "Росатом"
Стенд Росатом - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Стенд "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Начало строительства с участием России АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане, так называемый "первый бетон", планируется на первое полугодие этого года, сообщила госкорпорация "Росатом".
Заливка "первого бетона" означает фактическое начало строительства атомной электростанции.
"Работы по проекту (в Узбекистане - ред.) ведутся в соответствии с графиком. После подписания контракта в мае 2024 года в октябре 2025 года началась разработка котлована под первый энергоблок АСММ. Следующим ключевым этапом является начало бетонных работ, которые планируется осуществить в первом полугодии 2026 года", - говорится в сообщении корпорации.
Лихачев рассказал о работе "Росатома" по вводу в эксплуатацию Курской АЭС-2
РОССИЯ УЗБЕКИСТАН Росатом В мире
 
 
