https://1prime.ru/20260127/aes-866948986.html
"Росатом" предложил Узбекистану создать кластер атомных технологий
"Росатом" предложил Узбекистану создать кластер атомных технологий - 27.01.2026, ПРАЙМ
"Росатом" предложил Узбекистану создать кластер атомных технологий
"Росатом" предлагает Узбекистану создать в районе будущей АЭС большой инновационный кластер атомных технологий, в том числе для медицины, сельского хозяйства и... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T18:28+0300
2026-01-27T18:28+0300
2026-01-27T18:28+0300
узбекистан
ташкент
алексей лихачев
шавкат мирзиеев
росатом
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:230:3149:2001_1920x0_80_0_0_02f4a66878d72b0e50d8b31deb9a3616.jpg
ТАШКЕНТ, 27 янв - ПРАЙМ. "Росатом" предлагает Узбекистану создать в районе будущей АЭС большой инновационный кластер атомных технологий, в том числе для медицины, сельского хозяйства и промышленности, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачёв. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник в Ташкенте принял Лихачёва, они рассмотрели аспекты реализации проекта строительства с участием России интегрированной АЭС в Узбекистане. Как рассказал Лихачёв журналистам по итогам встречи, "Росатом" предложил руководству Узбекистана "создать не просто пристанционный атомный город, а атомный кластер, в котором будет присутствовать не только атомная энергетика, но и атомная медицина, радиологические компетенции в интересах сельского хозяйства, здравоохранения, материаловедения". По словам Лихачёва, к этой работе подключится Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступает генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году. В октябре прошлого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" намерен получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в первом полугодии нынешнего года.
https://1prime.ru/20260121/rosatom-866745979.html
узбекистан
ташкент
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_fbc0c1a0c75c9ff31494594760711d56.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, ташкент, алексей лихачев, шавкат мирзиеев, росатом, в мире
УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Алексей Лихачев, Шавкат Мирзиеев, Росатом, В мире
"Росатом" предложил Узбекистану создать кластер атомных технологий
"Росатом" предложил Узбекистану создать кластер атомных технологий в районе будущей АЭС
ТАШКЕНТ, 27 янв - ПРАЙМ. "Росатом" предлагает Узбекистану создать в районе будущей АЭС большой инновационный кластер атомных технологий, в том числе для медицины, сельского хозяйства и промышленности, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачёв.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
во вторник в Ташкенте
принял Лихачёва, они рассмотрели аспекты реализации проекта строительства с участием России интегрированной АЭС в Узбекистане.
Как рассказал Лихачёв
журналистам по итогам встречи, "Росатом
" предложил руководству Узбекистана "создать не просто пристанционный атомный город, а атомный кластер, в котором будет присутствовать не только атомная энергетика, но и атомная медицина, радиологические компетенции в интересах сельского хозяйства, здравоохранения, материаловедения". По словам Лихачёва, к этой работе подключится Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступает генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.
В октябре прошлого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" намерен получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в первом полугодии нынешнего года.
Лихачев рассказал о работе "Росатома" по вводу в эксплуатацию Курской АЭС-2