"Росатом" предложил Узбекистану создать кластер атомных технологий

ТАШКЕНТ, 27 янв - ПРАЙМ. "Росатом" предлагает Узбекистану создать в районе будущей АЭС большой инновационный кластер атомных технологий, в том числе для медицины, сельского хозяйства и промышленности, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачёв. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник в Ташкенте принял Лихачёва, они рассмотрели аспекты реализации проекта строительства с участием России интегрированной АЭС в Узбекистане. Как рассказал Лихачёв журналистам по итогам встречи, "Росатом" предложил руководству Узбекистана "создать не просто пристанционный атомный город, а атомный кластер, в котором будет присутствовать не только атомная энергетика, но и атомная медицина, радиологические компетенции в интересах сельского хозяйства, здравоохранения, материаловедения". По словам Лихачёва, к этой работе подключится Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступает генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году. В октябре прошлого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" намерен получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в первом полугодии нынешнего года.

