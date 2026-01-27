https://1prime.ru/20260127/afrika-866951218.html
ЮАР приняла рекордное число туристов за 2025 год
ПРЕТОРИЯ, 27 янв - ПРАЙМ. Число туристов, посетивших Южно-Африканскую Республику за 2025 год, превысило предыдущие рекорды, заявила во вторник министр туризма страны Патрисия де Лилль. "Между январем 2025 года и декабрем 2025 года Южная Африка приняла 10,48 миллиона гостей. Это рост на 17,6% по сравнению с 2024 годом, и это самый высокий когда-либо зарегистрированный показатель", - сказала она на брифинге для СМИ. Министр отметила, что туризм включен правительством в один из ключевых секторов, способных обеспечить экономический рост страны. Согласно властям, туристический сектор напрямую или косвенно обеспечивает работой 1,8 миллиона человек в стране. Как отметила министр, правительство планирует развивать это направление. В частности, за счет упрощения въезда в страну путем введения электронной регистрации для въезжающих и увеличения авиасообщения. Также планируются усилия по координированию властей разного уровня и работа над обеспечением безопасности для туристов.
