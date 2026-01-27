Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЮАР приняла рекордное число туристов за 2025 год - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/afrika-866951218.html
ЮАР приняла рекордное число туристов за 2025 год
ЮАР приняла рекордное число туристов за 2025 год - 27.01.2026, ПРАЙМ
ЮАР приняла рекордное число туристов за 2025 год
Число туристов, посетивших Южно-Африканскую Республику за 2025 год, превысило предыдущие рекорды, заявила во вторник министр туризма страны Патрисия де Лилль. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T19:12+0300
2026-01-27T19:12+0300
туризм
бизнес
южная африка
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866951081_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_05320fdc113b927ad488f3f1a9d5843e.jpg
ПРЕТОРИЯ, 27 янв - ПРАЙМ. Число туристов, посетивших Южно-Африканскую Республику за 2025 год, превысило предыдущие рекорды, заявила во вторник министр туризма страны Патрисия де Лилль. "Между январем 2025 года и декабрем 2025 года Южная Африка приняла 10,48 миллиона гостей. Это рост на 17,6% по сравнению с 2024 годом, и это самый высокий когда-либо зарегистрированный показатель", - сказала она на брифинге для СМИ. Министр отметила, что туризм включен правительством в один из ключевых секторов, способных обеспечить экономический рост страны. Согласно властям, туристический сектор напрямую или косвенно обеспечивает работой 1,8 миллиона человек в стране. Как отметила министр, правительство планирует развивать это направление. В частности, за счет упрощения въезда в страну путем введения электронной регистрации для въезжающих и увеличения авиасообщения. Также планируются усилия по координированию властей разного уровня и работа над обеспечением безопасности для туристов.
https://1prime.ru/20251122/ekonomika-864826823.html
южная африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866951081_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_ee6223b400bf7d28063b03ce2188e261.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, южная африка, в мире
Туризм, Бизнес, Южная Африка, В мире
19:12 27.01.2026
 
ЮАР приняла рекордное число туристов за 2025 год

Де Лилль: ЮАР приняла рекордное число туристов за 2025 год

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанкГород Йоханесбург, ЮАР
Город Йоханесбург, ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Город Йоханесбург, ЮАР. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПРЕТОРИЯ, 27 янв - ПРАЙМ. Число туристов, посетивших Южно-Африканскую Республику за 2025 год, превысило предыдущие рекорды, заявила во вторник министр туризма страны Патрисия де Лилль.
"Между январем 2025 года и декабрем 2025 года Южная Африка приняла 10,48 миллиона гостей. Это рост на 17,6% по сравнению с 2024 годом, и это самый высокий когда-либо зарегистрированный показатель", - сказала она на брифинге для СМИ.
Министр отметила, что туризм включен правительством в один из ключевых секторов, способных обеспечить экономический рост страны.
Согласно властям, туристический сектор напрямую или косвенно обеспечивает работой 1,8 миллиона человек в стране.
Как отметила министр, правительство планирует развивать это направление. В частности, за счет упрощения въезда в страну путем введения электронной регистрации для въезжающих и увеличения авиасообщения. Также планируются усилия по координированию властей разного уровня и работа над обеспечением безопасности для туристов.
Флаги государств G20 - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
ЮАР призвала повысить ценность экспортируемых из Африки минералов
22 ноября 2025, 19:40
 
ТуризмБизнесЮжная АфрикаВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала