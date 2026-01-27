https://1prime.ru/20260127/alikhanov-866937943.html
Алиханов рассказал, для каких отраслей важен выпуск редкоземов
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Реализация производственных цепочек редкоземельных металлов важна для энергетики, транспортного машиностроения и беспилотия, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов."Мы планируем, что у нас все-таки закроется эта цепочка по производству лантана, церия, неодима, самария и ряда других редкоземельных металлов. Они крайне важны нам в энергетике, в транспортном машиностроении и на самом деле и в беспилотии. Без этой цепочки серьезное лидерство в этих технологиях вряд ли возможно", - сказал министр.Алиханов добавил, что материалы с использованием редкоземельных металлов необходимы для современного приборостроения в космических технологиях и спутниковых системах для сетей 5G и 6G.Министр отметил, что к 2030 году Россия должна создать 15 новых проектов, которые охватят примерно 65 критических продуктов в редких и редкоземельных металлах.Согласно данным презентации министра, доля импорта сырья и материалов из редких и редкоземельных металлов в объеме потребления России в прошлом году составила 75%. К 2030 году она должна сократиться на 27 процентных пунктов.Руководитель Роснедр Олег Казанов ранее в январе в интервью РИА Новости сообщил, что прирост запасов редкоземельных металлов на балансе Ловозерского месторождения в России по итогам 2025 года предварительно составил 30 тысяч тонн.
