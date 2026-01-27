Аналитики рассказали о снижении спроса на вклады в России в 2025 году

https://1prime.ru/20260127/analitiki-866929759.html

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Спрос на вклады в России по итогам 2025 года снизился из-за более прагматичного подхода граждан к открытию банковских счетов, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "2025 год стал для рынка вкладов годом нормализации после аномально высокой активности 2024 года. Поведение вкладчиков стало более прагматичным: клиенты реже открывали вклады "по инерции" и чаще выбирали момент для размещения средств, ориентируясь на конкретные условия и ожидания по ставкам", - выяснили аналитики. Согласно материалам исследования, в первом квартале 2025 года количество заявок на открытие вкладов оказалось на 9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. "Снижение было связано с эффектом высокой базы начала 2024 года, когда россияне активно размещали средства на фоне привлекательных ставок и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики", - поясняют аналитики. Во втором квартале ситуация изменилась: спрос вырос на 11% год к году. Основной вклад в рост внес май, ставший самым сильным месяцем 2025 года - увеличение интереса к вкладам было связано со стремлением вкладчиков зафиксировать доходность на фоне неопределенности в отношении дальнейших решений Банка России. "Третий квартал оказался самым слабым периодом года: спрос снизился на 16% по сравнению с прошлым годом. Помимо сезонного фактора, на динамику повлияли рост потребительских расходов в летние месяцы и перераспределение части средств в альтернативные инструменты. Несмотря на это, уже в сентябре наметилась стабилизация спроса", - отмечается в исследовании. А в четвертом квартале рынок вкладов перешел к восстановлению. "Объем заявок превысил показатели аналогичного периода 2024 года на 8%. Рост был обусловлен обновлением депозитных линеек банков, подготовкой россиян к завершению года и желанием разместить средства в условиях сохраняющейся высокой ключевой ставки", - выяснили аналитики. Генеральный директор "Выберу.ру" Григорий Бурденко отметил, что россияне стали более чувствительны к доходности и срокам и активнее реагируют на точечные предложения банков. "В 2026 году ключевыми факторами для рынка останутся траектория ключевой ставки Банка России. При переходе к постепенному снижению ставки мы ожидаем смещения спроса в сторону более длинных вкладов", - спрогнозировал он.

