Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики рассказали о снижении спроса на вклады в России в 2025 году - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/analitiki-866929759.html
Аналитики рассказали о снижении спроса на вклады в России в 2025 году
Аналитики рассказали о снижении спроса на вклады в России в 2025 году - 27.01.2026, ПРАЙМ
Аналитики рассказали о снижении спроса на вклады в России в 2025 году
Спрос на вклады в России по итогам 2025 года снизился из-за более прагматичного подхода граждан к открытию банковских счетов, говорится в исследовании... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T06:47+0300
2026-01-27T06:47+0300
финансы
бизнес
россия
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866929759.jpg?1769485621
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Спрос на вклады в России по итогам 2025 года снизился из-за более прагматичного подхода граждан к открытию банковских счетов, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "2025 год стал для рынка вкладов годом нормализации после аномально высокой активности 2024 года. Поведение вкладчиков стало более прагматичным: клиенты реже открывали вклады "по инерции" и чаще выбирали момент для размещения средств, ориентируясь на конкретные условия и ожидания по ставкам", - выяснили аналитики. Согласно материалам исследования, в первом квартале 2025 года количество заявок на открытие вкладов оказалось на 9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. "Снижение было связано с эффектом высокой базы начала 2024 года, когда россияне активно размещали средства на фоне привлекательных ставок и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики", - поясняют аналитики. Во втором квартале ситуация изменилась: спрос вырос на 11% год к году. Основной вклад в рост внес май, ставший самым сильным месяцем 2025 года - увеличение интереса к вкладам было связано со стремлением вкладчиков зафиксировать доходность на фоне неопределенности в отношении дальнейших решений Банка России. "Третий квартал оказался самым слабым периодом года: спрос снизился на 16% по сравнению с прошлым годом. Помимо сезонного фактора, на динамику повлияли рост потребительских расходов в летние месяцы и перераспределение части средств в альтернативные инструменты. Несмотря на это, уже в сентябре наметилась стабилизация спроса", - отмечается в исследовании. А в четвертом квартале рынок вкладов перешел к восстановлению. "Объем заявок превысил показатели аналогичного периода 2024 года на 8%. Рост был обусловлен обновлением депозитных линеек банков, подготовкой россиян к завершению года и желанием разместить средства в условиях сохраняющейся высокой ключевой ставки", - выяснили аналитики. Генеральный директор "Выберу.ру" Григорий Бурденко отметил, что россияне стали более чувствительны к доходности и срокам и активнее реагируют на точечные предложения банков. "В 2026 году ключевыми факторами для рынка останутся траектория ключевой ставки Банка России. При переходе к постепенному снижению ставки мы ожидаем смещения спроса в сторону более длинных вкладов", - спрогнозировал он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, россия, банк россия, банк россии
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
06:47 27.01.2026
 
Аналитики рассказали о снижении спроса на вклады в России в 2025 году

"Выберу.ру": спрос на вклады в России по итогам 2025 года снизился

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Спрос на вклады в России по итогам 2025 года снизился из-за более прагматичного подхода граждан к открытию банковских счетов, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"2025 год стал для рынка вкладов годом нормализации после аномально высокой активности 2024 года. Поведение вкладчиков стало более прагматичным: клиенты реже открывали вклады "по инерции" и чаще выбирали момент для размещения средств, ориентируясь на конкретные условия и ожидания по ставкам", - выяснили аналитики.
Согласно материалам исследования, в первом квартале 2025 года количество заявок на открытие вкладов оказалось на 9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. "Снижение было связано с эффектом высокой базы начала 2024 года, когда россияне активно размещали средства на фоне привлекательных ставок и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики", - поясняют аналитики.
Во втором квартале ситуация изменилась: спрос вырос на 11% год к году. Основной вклад в рост внес май, ставший самым сильным месяцем 2025 года - увеличение интереса к вкладам было связано со стремлением вкладчиков зафиксировать доходность на фоне неопределенности в отношении дальнейших решений Банка России.
"Третий квартал оказался самым слабым периодом года: спрос снизился на 16% по сравнению с прошлым годом. Помимо сезонного фактора, на динамику повлияли рост потребительских расходов в летние месяцы и перераспределение части средств в альтернативные инструменты. Несмотря на это, уже в сентябре наметилась стабилизация спроса", - отмечается в исследовании.
А в четвертом квартале рынок вкладов перешел к восстановлению. "Объем заявок превысил показатели аналогичного периода 2024 года на 8%. Рост был обусловлен обновлением депозитных линеек банков, подготовкой россиян к завершению года и желанием разместить средства в условиях сохраняющейся высокой ключевой ставки", - выяснили аналитики.
Генеральный директор "Выберу.ру" Григорий Бурденко отметил, что россияне стали более чувствительны к доходности и срокам и активнее реагируют на точечные предложения банков.
"В 2026 году ключевыми факторами для рынка останутся траектория ключевой ставки Банка России. При переходе к постепенному снижению ставки мы ожидаем смещения спроса в сторону более длинных вкладов", - спрогнозировал он.
 
ФинансыБизнесРОССИЯбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала