В Госдуме призвали отрегулировать работу онлайн-платформ по аренде жилья

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В России необходимо отрегулировать деятельность онлайн-платформ, размещающих объявления об аренде жилья, в частности, законодательно закрепить их обязанность классифицировать объявления, ограничивать анонимную сдачу койко-мест и оперативно реагировать на уведомления надзорных органов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По предварительным данным подмосковного главка СК РФ, утром после ликвидации пожара в частном доме в Балашихе были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный дом использовался как хостел. "Трагедия в Балашихе показала, что значительная часть нелегальных хостелов сегодня работает через онлайн-платформы по аренде недвижимости, фактически находясь в серой зоне регулирования. Объявления о сдаче комнат и койко-мест размещаются без проверки правового статуса объектов и без механизмов ответственности. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть внесение точечных изменений в Жилищный кодекс РФ, а также в федеральное законодательство об информации и рекламе. Речь идет о закреплении обязанности онлайн-платформ по аренде жилья классифицировать объявления, ограничивать анонимную сдачу койко-мест и оперативно реагировать на уведомления надзорных органов", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что в других сферах цифровой экономики этот этап уже пройден: агрегаторы такси, маркетплейсы и сервисы по продаже товаров и услуг сегодня несут определенные обязанности как участники рынка, поскольку они участвуют в обороте и получают доход. "Такой подход не станет чем-то принципиально новым, а будет логичным распространением уже действующей практики на сферу аренды жилья, которая сегодня остается вне четких правил, напрямую влияющих на безопасность людей", - заключил он.

