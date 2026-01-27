Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме призвали отрегулировать работу онлайн-платформ по аренде жилья - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260127/arenda-866938728.html
В Госдуме призвали отрегулировать работу онлайн-платформ по аренде жилья
В Госдуме призвали отрегулировать работу онлайн-платформ по аренде жилья - 27.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме призвали отрегулировать работу онлайн-платформ по аренде жилья
В России необходимо отрегулировать деятельность онлайн-платформ, размещающих объявления об аренде жилья, в частности, законодательно закрепить их обязанность... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T13:12+0300
2026-01-27T13:12+0300
экономика
недвижимость
россия
бизнес
рф
балашиха
госдума
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В России необходимо отрегулировать деятельность онлайн-платформ, размещающих объявления об аренде жилья, в частности, законодательно закрепить их обязанность классифицировать объявления, ограничивать анонимную сдачу койко-мест и оперативно реагировать на уведомления надзорных органов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По предварительным данным подмосковного главка СК РФ, утром после ликвидации пожара в частном доме в Балашихе были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный дом использовался как хостел. "Трагедия в Балашихе показала, что значительная часть нелегальных хостелов сегодня работает через онлайн-платформы по аренде недвижимости, фактически находясь в серой зоне регулирования. Объявления о сдаче комнат и койко-мест размещаются без проверки правового статуса объектов и без механизмов ответственности. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть внесение точечных изменений в Жилищный кодекс РФ, а также в федеральное законодательство об информации и рекламе. Речь идет о закреплении обязанности онлайн-платформ по аренде жилья классифицировать объявления, ограничивать анонимную сдачу койко-мест и оперативно реагировать на уведомления надзорных органов", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что в других сферах цифровой экономики этот этап уже пройден: агрегаторы такси, маркетплейсы и сервисы по продаже товаров и услуг сегодня несут определенные обязанности как участники рынка, поскольку они участвуют в обороте и получают доход. "Такой подход не станет чем-то принципиально новым, а будет логичным распространением уже действующей практики на сферу аренды жилья, которая сегодня остается вне четких правил, напрямую влияющих на безопасность людей", - заключил он.
https://1prime.ru/20251126/nalog-864955731.html
рф
балашиха
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, россия, бизнес, рф, балашиха, госдума, ск рф
Экономика, Недвижимость, РОССИЯ, Бизнес, РФ, Балашиха, Госдума, СК РФ
13:12 27.01.2026
 
В Госдуме призвали отрегулировать работу онлайн-платформ по аренде жилья

Якубовский призвал отрегулировать деятельность онлайн-платформ по аренде жилья

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Госдума. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В России необходимо отрегулировать деятельность онлайн-платформ, размещающих объявления об аренде жилья, в частности, законодательно закрепить их обязанность классифицировать объявления, ограничивать анонимную сдачу койко-мест и оперативно реагировать на уведомления надзорных органов, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По предварительным данным подмосковного главка СК РФ, утром после ликвидации пожара в частном доме в Балашихе были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что частный дом использовался как хостел.
"Трагедия в Балашихе показала, что значительная часть нелегальных хостелов сегодня работает через онлайн-платформы по аренде недвижимости, фактически находясь в серой зоне регулирования. Объявления о сдаче комнат и койко-мест размещаются без проверки правового статуса объектов и без механизмов ответственности. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть внесение точечных изменений в Жилищный кодекс РФ, а также в федеральное законодательство об информации и рекламе. Речь идет о закреплении обязанности онлайн-платформ по аренде жилья классифицировать объявления, ограничивать анонимную сдачу койко-мест и оперативно реагировать на уведомления надзорных органов", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что в других сферах цифровой экономики этот этап уже пройден: агрегаторы такси, маркетплейсы и сервисы по продаже товаров и услуг сегодня несут определенные обязанности как участники рынка, поскольку они участвуют в обороте и получают доход.
"Такой подход не станет чем-то принципиально новым, а будет логичным распространением уже действующей практики на сферу аренды жилья, которая сегодня остается вне четких правил, напрямую влияющих на безопасность людей", - заключил он.
Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве
Минфин рассмотрит возможность взимания туристического налога при аренде
26 ноября 2025, 14:26
 
ЭкономикаНедвижимостьРОССИЯБизнесРФБалашихаГосдумаСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала