Ереван и Баку договорились о ввозе в Армению сжиженного газа и битума
Ереван и Баку договорились о ввозе в Армению сжиженного газа и битума
ЕРЕВАН, 27 янв - ПРАЙМ. В Армению через Азербайджан могут ввозить сжиженный газ и битум, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян. "Между Арменией и Азербайджаном достигнуто соглашение о железнодорожных перевозках сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана. Наши предприниматели уже также могут воспользоваться этой возможностью", - написал Папоян в соцсети Facebook*. Ранее в Армению через азербайджанскую территорию ввозились зерно, бензин и дизтопливо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
