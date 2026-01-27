Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕРЕВАН, 27 янв - ПРАЙМ. В Армению через Азербайджан могут ввозить сжиженный газ и битум, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян. "Между Арменией и Азербайджаном достигнуто соглашение о железнодорожных перевозках сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана. Наши предприниматели уже также могут воспользоваться этой возможностью", - написал Папоян в соцсети Facebook*. Ранее в Армению через азербайджанскую территорию ввозились зерно, бензин и дизтопливо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
18:47 27.01.2026
 
Ереван и Баку договорились о ввозе в Армению сжиженного газа и битума

Папоян: Ереван и Баку договорились о ввозе в Армению сжиженного газа и битума

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в медиабанк
МЭА оценило рост спроса на газ в мире в 2025 году
23 января, 12:16
23 января, 12:16
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
