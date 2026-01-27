https://1prime.ru/20260127/armeniya-866950139.html

Ереван и Баку договорились о ввозе в Армению сжиженного газа и битума

Ереван и Баку договорились о ввозе в Армению сжиженного газа и битума - 27.01.2026

Ереван и Баку договорились о ввозе в Армению сжиженного газа и битума

В Армению через Азербайджан могут ввозить сжиженный газ и битум, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян. | 27.01.2026, ПРАЙМ

ЕРЕВАН, 27 янв - ПРАЙМ. В Армению через Азербайджан могут ввозить сжиженный газ и битум, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян. "Между Арменией и Азербайджаном достигнуто соглашение о железнодорожных перевозках сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана. Наши предприниматели уже также могут воспользоваться этой возможностью", - написал Папоян в соцсети Facebook*. Ранее в Армению через азербайджанскую территорию ввозились зерно, бензин и дизтопливо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

