https://1prime.ru/20260127/atr--866935790.html

Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли

Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли - 27.01.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно показали рост, свидетельствуют данные торгов. | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T12:11+0300

2026-01-27T12:11+0300

2026-01-27T12:11+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

южная корея

азиатско-тихоокеанский регион

дональд трамп

kospi

shenzhen composite

https://cdnn.1prime.ru/img/82835/90/828359076_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_be2605b64ba3d13a011250b617e78630.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно показали рост, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,18%, до 4 139,9 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – снизился на 0,1%, до 2 718,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index – увеличился на 1,35%, до 27 126,95 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 2,73%, до 5 084,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,92%, до 8 941,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,85%, до 53 333,54 пункта. KOSPI в ходе торгов вновь обновил исторический рекорд. В то же время акции южнокорейской SK Hynix в Сеуле подскочили в стоимости на 8,7% до нового рекорда, бумаги Samsung Electronics – подорожали на 4,9%. Южнокорейский рынок показал заметный рост, несмотря на объявленное повышение пошлин США. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив местных законодателей в затягивании ратификации соглашения со Штатами. "Энтузиазм по поводу самой насыщенной событиями недели сезона отчетности побуждает инвесторов увеличивать долю технологических акций в своих портфелях в преддверии публикации результатов четырех компаний из "великолепной семерки", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего экономиста Interactive Brokers Хосе Торреса (Jose Torres). На текущей неделе о своих финансовых результатах отчитаются Apple, Microsoft, Meta Platforms (компания, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и Tesla. Эксперт отмечает, что смягчить напряженность между США и Южной Кореей и выиграть время для налаживания отношений может намеченный визит в Вашингтон министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Чон Кван. Трейдеры также обратили внимание на макростатистику. Так, совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам 2025 года выросла на 0,6%, ожидалось увеличение на 0,3%. А композитный индекс деловых настроений Южной Кореи (CBSI) в январе снизился до 94 пунктов с 94,2 пункта в декабре. В то же время индекс состояния бизнеса в производстве вырос до 73 пунктов с 70 пунктов месяцем ранее, прогноз предполагал рост лишь до 71 пункта.

https://1prime.ru/20260123/yaponiya-866816402.html

сша

южная корея

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, южная корея, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, kospi, shenzhen composite, hang seng index