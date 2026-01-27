Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно показали рост, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,18%, до 4 139,9 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – снизился на 0,1%, до 2 718,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index – увеличился на 1,35%, до 27 126,95 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 2,73%, до 5 084,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,92%, до 8 941,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,85%, до 53 333,54 пункта.
KOSPI в ходе торгов вновь обновил исторический рекорд. В то же время акции южнокорейской SK Hynix в Сеуле подскочили в стоимости на 8,7% до нового рекорда, бумаги Samsung Electronics – подорожали на 4,9%.
Южнокорейский рынок показал заметный рост, несмотря на объявленное повышение пошлин США. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив местных законодателей в затягивании ратификации соглашения со Штатами.
"Энтузиазм по поводу самой насыщенной событиями недели сезона отчетности побуждает инвесторов увеличивать долю технологических акций в своих портфелях в преддверии публикации результатов четырех компаний из "великолепной семерки", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего экономиста Interactive Brokers Хосе Торреса (Jose Torres).
Эксперт отмечает, что смягчить напряженность между США и Южной Кореей и выиграть время для налаживания отношений может намеченный визит в Вашингтон министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Чон Кван.
Трейдеры также обратили внимание на макростатистику. Так, совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам 2025 года выросла на 0,6%, ожидалось увеличение на 0,3%.
А композитный индекс деловых настроений Южной Кореи (CBSI) в январе снизился до 94 пунктов с 94,2 пункта в декабре. В то же время индекс состояния бизнеса в производстве вырос до 73 пунктов с 70 пунктов месяцем ранее, прогноз предполагал рост лишь до 71 пункта.