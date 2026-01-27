https://1prime.ru/20260127/avito-866934979.html
На "Авито" предлагают выкопать машину из снега за 500 рублей
На "Авито" предлагают выкопать машину из снега за 500 рублей - 27.01.2026, ПРАЙМ
На "Авито" предлагают выкопать машину из снега за 500 рублей
Выкопать автомобиль из снега, помочь москвичам вытолкнуть его из сугроба и завести, если разрядился аккумулятор, предлагают предприимчивые граждане на "Авито"... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T11:40+0300
2026-01-27T11:40+0300
2026-01-27T11:40+0300
бизнес
россия
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866933996_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_d76c5f084d3364f25c72771087d72900.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Выкопать автомобиль из снега, помочь москвичам вытолкнуть его из сугроба и завести, если разрядился аккумулятор, предлагают предприимчивые граждане на "Авито" за вознаграждение от 500 рублей, такие объявления на площадке обнаружил корреспондент РИА Новости. Стоимость услуги варьируется в пределах от 500 до 2 тысяч рублей. Помимо очистки машины от снега предлагаются услуги буксировки авто и "прикуривания" аккумулятора. Очередной сильный снегопад пришел в столицу в ночь на вторник. Ожидается, что он продлится до полудня 29 января. Как заявляла главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, рекорд 27 января 1995 года по количеству выпавших осадков в Москве в этот вторник уже побит.
https://1prime.ru/20260127/yurist--866933058.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1b/866933996_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e1a7a65c80b02a2f57451e82a4f88d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
На "Авито" предлагают выкопать машину из снега за 500 рублей
На "Авито" москвичам предлагают выкопать авто из снега за 500 рублей