Цены на бензин выросли на ожиданиях отмены запрета экспорта из России - 27.01.2026
Цены на бензин выросли на ожиданиях отмены запрета экспорта из России
2026-01-27T14:20+0300
2026-01-27T14:20+0300
энергетика
рф
игорь артемьев
нпз
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже во вторник подорожала на 1,52% и на 1,46% соответственно после информации о возможном снятии эмбарго на экспорт бензина за рубеж, следует из материалов торгов. Минэнерго РФ внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, писала в понедельник газета "Коммерсант". Источник РИА Новости ранее сообщал, что кабмин и профильные ведомства обсуждают отмену запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля. В абсолютном выражении цена на бензин Аи-92 во вторник составила 56 803 рубля за тонну, на Аи-95 - 59 145 рублей. Кроме того, летнее дизельное топливо выросло в цене на 0,75%, до 52 058 рублей за тонну, межсезонное - на 0,44%, до 50 420 рублей. При этом тонна зимнего сорта подешевела на 0,25% - до 59 004 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 1,16% - до 19 771 рубля за тонну. Мазут подорожал на 0,47%, до 10 885 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,18%, до 76 559 рублей. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выражал мнение, что снять ограничения на экспорт топлива целесообразно для разгрузки скопившихся на НПЗ запасов. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина. В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
рф, игорь артемьев, нпз
Энергетика, РФ, Игорь Артемьев, НПЗ
14:20 27.01.2026
 
Цены на бензин выросли на ожиданиях отмены запрета экспорта из России

Цена бензина выросла на 1,5% на ожиданиях отмены запрета экспорта из России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже во вторник подорожала на 1,52% и на 1,46% соответственно после информации о возможном снятии эмбарго на экспорт бензина за рубеж, следует из материалов торгов.
Минэнерго РФ внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, писала в понедельник газета "Коммерсант". Источник РИА Новости ранее сообщал, что кабмин и профильные ведомства обсуждают отмену запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля.
В абсолютном выражении цена на бензин Аи-92 во вторник составила 56 803 рубля за тонну, на Аи-95 - 59 145 рублей.
Кроме того, летнее дизельное топливо выросло в цене на 0,75%, до 52 058 рублей за тонну, межсезонное - на 0,44%, до 50 420 рублей. При этом тонна зимнего сорта подешевела на 0,25% - до 59 004 рублей.
Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 1,16% - до 19 771 рубля за тонну. Мазут подорожал на 0,47%, до 10 885 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,18%, до 76 559 рублей.
Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выражал мнение, что снять ограничения на экспорт топлива целесообразно для разгрузки скопившихся на НПЗ запасов. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина.
В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
ЭнергетикаРФИгорь АртемьевНПЗ
 
 
