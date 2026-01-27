https://1prime.ru/20260127/benzin-866941651.html
Цены на бензин выросли на ожиданиях отмены запрета экспорта из России
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже во вторник подорожала на 1,52% и на 1,46% соответственно после информации о возможном снятии эмбарго на экспорт бензина за рубеж, следует из материалов торгов. Минэнерго РФ внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, писала в понедельник газета "Коммерсант". Источник РИА Новости ранее сообщал, что кабмин и профильные ведомства обсуждают отмену запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля. В абсолютном выражении цена на бензин Аи-92 во вторник составила 56 803 рубля за тонну, на Аи-95 - 59 145 рублей. Кроме того, летнее дизельное топливо выросло в цене на 0,75%, до 52 058 рублей за тонну, межсезонное - на 0,44%, до 50 420 рублей. При этом тонна зимнего сорта подешевела на 0,25% - до 59 004 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 1,16% - до 19 771 рубля за тонну. Мазут подорожал на 0,47%, до 10 885 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,18%, до 76 559 рублей. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выражал мнение, что снять ограничения на экспорт топлива целесообразно для разгрузки скопившихся на НПЗ запасов. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина. В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
