Биржи АТР преимущественно растут на статистике из Китая
2026-01-27T07:59+0300
2026-01-27T07:59+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после публикации статистики по прибыли промышленных предприятий Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,03% - до 4 134,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,88%, до 2 697,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,07%, до 27 050 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,99% - до 8 947,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,56%, до 53 179,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,04%, до 5 051,08 пункта. Во вторник азиатские инвесторы обращают внимание на выход статистики в сфере промышленности Китая. Согласно опубликованным государственным статистическим управлением КНР, совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам 2025 года выросла на 0,6% и достигла 7,398 триллиона юаней (1,06 триллиона долларов). "Первый за четыре года годовой рост прибыли промышленных предприятий в Китае показывает, что развитие высоких технологий и принятие усиленных мер по борьбе с инволюцией начинают действовать", - цитирует Блумберг аналитика агентства Эрика Чжу (Eric Zhu).
07:59 27.01.2026
 
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут после публикации статистики по прибыли промышленных предприятий Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,03% - до 4 134,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,88%, до 2 697,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 1,07%, до 27 050 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,99% - до 8 947,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,56%, до 53 179,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,04%, до 5 051,08 пункта.
Во вторник азиатские инвесторы обращают внимание на выход статистики в сфере промышленности Китая. Согласно опубликованным государственным статистическим управлением КНР, совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая по итогам 2025 года выросла на 0,6% и достигла 7,398 триллиона юаней (1,06 триллиона долларов).
"Первый за четыре года годовой рост прибыли промышленных предприятий в Китае показывает, что развитие высоких технологий и принятие усиленных мер по борьбе с инволюцией начинают действовать", - цитирует Блумберг аналитика агентства Эрика Чжу (Eric Zhu).
 
