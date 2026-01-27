Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия подготовит иск против запрета на импорт российского газа в ЕС - 27.01.2026
Словакия подготовит иск против запрета на импорт российского газа в ЕС
2026-01-27T14:14+0300
2026-01-27T14:14+0300
БРАТИСЛАВА, 27 янв - ПРАЙМ. Словакия приступит к подготовке иска против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз после официальной публикации соответствующего постановления, которая запланирована на начало февраля, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар. Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. “Второго февраля это постановление будет опубликовано, третьего февраля - вступит в силу. В этом случае Словакия начнет действовать, это означает, что министерство юстиции с помощью своего агента в суде Европейского союза подготовит совместно с министерством экономики проект иска, который пойдет на заседание правительства, где кабмин его одобрит, и потом будет продолжен соответствующий процесс”, - сказал Бланар на пресс-конференции во вторник. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью и сообщил, что республика вместе с Венгрией подадут иск против Европейской комиссии.
БРАТИСЛАВА, 27 янв - ПРАЙМ. Словакия приступит к подготовке иска против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз после официальной публикации соответствующего постановления, которая запланирована на начало февраля, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
“Второго февраля это постановление будет опубликовано, третьего февраля - вступит в силу. В этом случае Словакия начнет действовать, это означает, что министерство юстиции с помощью своего агента в суде Европейского союза подготовит совместно с министерством экономики проект иска, который пойдет на заседание правительства, где кабмин его одобрит, и потом будет продолжен соответствующий процесс”, - сказал Бланар на пресс-конференции во вторник.
В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из РФ в Европейский союз идеологической глупостью и сообщил, что республика вместе с Венгрией подадут иск против Европейской комиссии.
Заголовок открываемого материала