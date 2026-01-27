https://1prime.ru/20260127/brell-866932184.html

В Таллине рассказали, какой ущерб нанес Эстонии выход из БРЭЛЛ

энергетика

финансы

эстония

литва

латвия

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Большой урон экономике Эстонии нанес выход из БРЭЛЛ, в счетах за электричество появилась статья "за надежность снабжения", заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. "Поставки российского СПГ не были значимым источником топлива. По нашим подсчетам, больший урон экономике страны нанес выход из БРЭЛЛ в начале прошлого года. В счетах за электричество, например, появились такие статьи как плата за балансирующую мощность и надежность снабжения", - сказал он. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы.

