В Таллине рассказали, какой ущерб нанес Эстонии выход из БРЭЛЛ - 27.01.2026
https://1prime.ru/20260127/brell-866932184.html
В Таллине рассказали, какой ущерб нанес Эстонии выход из БРЭЛЛ
В Таллине рассказали, какой ущерб нанес Эстонии выход из БРЭЛЛ - 27.01.2026, ПРАЙМ
В Таллине рассказали, какой ущерб нанес Эстонии выход из БРЭЛЛ
Большой урон экономике Эстонии нанес выход из БРЭЛЛ, в счетах за электричество появилась статья "за надежность снабжения", заявил в интервью РИА Новости... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T08:55+0300
2026-01-27T08:55+0300
энергетика
финансы
эстония
литва
латвия
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Большой урон экономике Эстонии нанес выход из БРЭЛЛ, в счетах за электричество появилась статья "за надежность снабжения", заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. "Поставки российского СПГ не были значимым источником топлива. По нашим подсчетам, больший урон экономике страны нанес выход из БРЭЛЛ в начале прошлого года. В счетах за электричество, например, появились такие статьи как плата за балансирующую мощность и надежность снабжения", - сказал он. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы.
https://1prime.ru/20250218/otsoedinenie-855042443.html
эстония
литва
латвия
Новости
ru-RU
финансы, эстония, литва, латвия
Энергетика, Финансы, ЭСТОНИЯ, ЛИТВА, ЛАТВИЯ
08:55 27.01.2026
 
В Таллине рассказали, какой ущерб нанес Эстонии выход из БРЭЛЛ

Абилов: выход Эстонии из БРЭЛЛ нанес большой урон экономике страны

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
Флаг Эстонии. Архивное фото
© Unsplash/Stanislav Rabunski
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Большой урон экономике Эстонии нанес выход из БРЭЛЛ, в счетах за электричество появилась статья "за надежность снабжения", заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"Поставки российского СПГ не были значимым источником топлива. По нашим подсчетам, больший урон экономике страны нанес выход из БРЭЛЛ в начале прошлого года. В счетах за электричество, например, появились такие статьи как плата за балансирующую мощность и надежность снабжения", - сказал он.
Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы.
Изоляторы - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2025
Новак рассказал, как сказалось на Калининграде отсоединение от БРЭЛЛ
18 февраля 2025, 19:24
 
Энергетика Финансы ЭСТОНИЯ ЛИТВА ЛАТВИЯ
 
 
