2026-01-27T07:41+0300
2026-01-27T07:41+0300
ТАШКЕНТ, 27 янв - ПРАЙМ. Два рейса из Москвы не смогли сесть в узбекской Бухаре из-за тумана, самолёты ушли на запасные аэродромы в другие города Узбекистана, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бухары (туман) экипаж рейса UТ807 авиакомпании Utair по маршруту Москва - Бухара принял решение следовать на запасной аэродром в Самарканде", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports. Экипаж рейса HY9608 авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Бухару принял решение следовать на запасной аэродром в Навои. Оба самолёта произвели посадку в штатном режиме. "Рейс HY9607 по маршруту Бухара - Москва будет производится из запасного аэропорта Навои. Пассажиров ожидающих рейс перевезут наземным транспортом", - добавили в пресс-службе.
07:41 27.01.2026
 
Два рейса из Москвы не смогли сесть в узбекской Бухаре из-за тумана

Два рейса из Москвы не смогли сесть в узбекской Бухаре из-за тумана

