Число россиян с непогашенной ипотекой впервые достигло 11 миллионов
финансы, россия
Финансы, РОССИЯ
05:37 27.01.2026 (обновлено: 05:47 27.01.2026)
 
Число россиян с непогашенной ипотекой впервые достигло 11 миллионов

ОКБ: число россиян, у которых есть непогашенная ипотека, достигло 11 миллионов

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Количество россиян, у которых есть непогашенная ипотека, по итогам 2025 года впервые достигло 11 миллионов человек, рассказал РИА Новости директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов.
"Число ипотечных заёмщиков достигло 11 миллионов человек. Сформированный рынком ипотечный портфель находится на рекордно высоком уровне: на конец 2025 года он составляет 23,15 триллиона рублей", - сообщил Филиппов.
Такой рост ипотечного портфеля происходят благодаря программам льготного кредитования на покупку жилья, действующим в течение последних пяти-семи лет и вышедшим на пик выдач в середине 2023-2024 годов.
При этом на протяжении всего 2025 года уровень просроченной задолженности 30-90 дней в портфеле без дефолта в сегменте ипотеки был равен 0,4% и к концу года составил 82,49 миллиарда рублей.
 
