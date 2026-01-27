Число россиян с непогашенной ипотекой впервые достигло 11 миллионов

https://1prime.ru/20260127/chislo-866929198.html

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Количество россиян, у которых есть непогашенная ипотека, по итогам 2025 года впервые достигло 11 миллионов человек, рассказал РИА Новости директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов. "Число ипотечных заёмщиков достигло 11 миллионов человек. Сформированный рынком ипотечный портфель находится на рекордно высоком уровне: на конец 2025 года он составляет 23,15 триллиона рублей", - сообщил Филиппов. Такой рост ипотечного портфеля происходят благодаря программам льготного кредитования на покупку жилья, действующим в течение последних пяти-семи лет и вышедшим на пик выдач в середине 2023-2024 годов. При этом на протяжении всего 2025 года уровень просроченной задолженности 30-90 дней в портфеле без дефолта в сегменте ипотеки был равен 0,4% и к концу года составил 82,49 миллиарда рублей.

