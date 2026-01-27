Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США установили дедлайн по переговорам до середины мая, утверждают в Раде - 27.01.2026
США установили дедлайн по переговорам до середины мая, утверждают в Раде
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает, что США установили дедлайн по переговорам по урегулированию на Украине до 15 мая, в противном случае грозят выйти из процесса. "США поставили дедлайн по переговорам - 15 мая… Если не договоримся, они выходят из переговорного процесса и полностью удаляются от темы. Причина: ноябрьские выборы. Если подойти к этим выборам с нерешенным конфликтом, республиканцы будут мишенью для демократов", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.* Внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
11:55 27.01.2026
 
США установили дедлайн по переговорам до середины мая, утверждают в Раде

Гончаренко: США установили дедлайн по переговорам по Украине до 15 мая

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает, что США установили дедлайн по переговорам по урегулированию на Украине до 15 мая, в противном случае грозят выйти из процесса.
"США поставили дедлайн по переговорам - 15 мая… Если не договоримся, они выходят из переговорного процесса и полностью удаляются от темы. Причина: ноябрьские выборы. Если подойти к этим выборам с нерешенным конфликтом, республиканцы будут мишенью для демократов", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
* Внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
"Усилят атаки": в Европе высказались о провокациях перед переговорами в ОАЭ
05:35
 
