https://1prime.ru/20260127/deputat--866935107.html

США установили дедлайн по переговорам до середины мая, утверждают в Раде

США установили дедлайн по переговорам до середины мая, утверждают в Раде - 27.01.2026, ПРАЙМ

США установили дедлайн по переговорам до середины мая, утверждают в Раде

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает, что США установили дедлайн по переговорам по урегулированию на Украине до 15 мая, в противном... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T11:55+0300

2026-01-27T11:55+0300

2026-01-27T11:55+0300

политика

общество

сша

киев

украина

алексей гончаренко

кирилл дмитриев

стив уиткофф

запорожская аэс

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606991_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_53f8e0eac66e668c350426e32ee7e7a3.jpg

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* утверждает, что США установили дедлайн по переговорам по урегулированию на Украине до 15 мая, в противном случае грозят выйти из процесса. "США поставили дедлайн по переговорам - 15 мая… Если не договоримся, они выходят из переговорного процесса и полностью удаляются от темы. Причина: ноябрьские выборы. Если подойти к этим выборам с нерешенным конфликтом, республиканцы будут мишенью для демократов", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.* Внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России

https://1prime.ru/20260127/ukraina-866928913.html

сша

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, киев, украина, алексей гончаренко, кирилл дмитриев, стив уиткофф, запорожская аэс, рфпи