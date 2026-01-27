Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев обвинил европейских политиков в распространении дезинформации - 27.01.2026
Дмитриев обвинил европейских политиков в распространении дезинформации
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Политики в Евросоюзе распространяют ложные заявления и ненавидят, когда их на этом ловят, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Они основывают свои взгляды на лжи и распространяют ложь. И они ненавидят, когда их ловят, и любят все отрицать", - пишет Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал выступление президента Финляндии Александра Стубба на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он тогда заявил, что Европа сможет защитить себя без американцев. Однако позже Стубб оправдался за свои слова, отметив, что Европе необходима поддержка США.
11:29 27.01.2026
 
Дмитриев обвинил европейских политиков в распространении дезинформации

Дмитриев: европейские политики ненавидят, когда их ловят на распространяемой лжи

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Политики в Евросоюзе распространяют ложные заявления и ненавидят, когда их на этом ловят, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Они основывают свои взгляды на лжи и распространяют ложь. И они ненавидят, когда их ловят, и любят все отрицать", - пишет Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал выступление президента Финляндии Александра Стубба на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он тогда заявил, что Европа сможет защитить себя без американцев. Однако позже Стубб оправдался за свои слова, отметив, что Европе необходима поддержка США.
"Есть некий документ": в ЕС раскрыли уловку Зеленского на переговорах в ОАЭ
