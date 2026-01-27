https://1prime.ru/20260127/dmitriev-866934651.html

Дмитриев обвинил европейских политиков в распространении дезинформации

2026-01-27T11:29+0300

политика

мировая экономика

европа

рф

финляндия

кирилл дмитриев

александр стубб

ес

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Политики в Евросоюзе распространяют ложные заявления и ненавидят, когда их на этом ловят, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Они основывают свои взгляды на лжи и распространяют ложь. И они ненавидят, когда их ловят, и любят все отрицать", - пишет Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал выступление президента Финляндии Александра Стубба на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он тогда заявил, что Европа сможет защитить себя без американцев. Однако позже Стубб оправдался за свои слова, отметив, что Европе необходима поддержка США.

https://1prime.ru/20260127/ukraina-866927956.html

европа

рф

финляндия

2026

