Дмитриев обвинил европейских политиков в распространении дезинформации
политика
мировая экономика
европа
рф
финляндия
кирилл дмитриев
александр стубб
ес
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Политики в Евросоюзе распространяют ложные заявления и ненавидят, когда их на этом ловят, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Они основывают свои взгляды на лжи и распространяют ложь. И они ненавидят, когда их ловят, и любят все отрицать", - пишет Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал выступление президента Финляндии Александра Стубба на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он тогда заявил, что Европа сможет защитить себя без американцев. Однако позже Стубб оправдался за свои слова, отметив, что Европе необходима поддержка США.
европа
рф
финляндия
Новости
ru-RU
