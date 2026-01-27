Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.01.2026

Число британцев, живущих в крайней нищете, достигло рекорда
Число британцев, живущих в крайней нищете, достигло рекорда
Количество британцев, живущих в крайней нищете, в 2024 году достигло почти 7 миллионов человек, что стало рекордом за 30 лет наблюдений, говорится в докладе... | 27.01.2026, ПРАЙМ
ЛОНДОН, 27 янв - ПРАЙМ. Количество британцев, живущих в крайней нищете, в 2024 году достигло почти 7 миллионов человек, что стало рекордом за 30 лет наблюдений, говорится в докладе благотворительного фонда Joseph Rowntree Foundation. Порог крайней нищеты фонд определяет на уровне 40% от порога бедности. Согласно приведенным данным, средний доход семьи, живущей в условиях крайней нищеты, на 59% ниже черты бедности. Для семейной пары с двумя детьми этот показатель составляет 16 400 фунтов стерлингов в год. "В 2023/24 году 6,8 миллиона человек, или почти половина из тех, кто жил за чертой бедности, жили в очень глубокой нищете, с доходами намного ниже черты бедности... Это как самое большое абсолютное количество, так и самая высокая доля (людей в крайней нищете по отношению к количеству бедных - ред.) за всю историю наблюдений, начиная с 1994/95 года", - говорится в докладе. Отмечается, что часть домохозяйств периодически оказываются за чертой крайней нищеты, однако около 3% населения - 1,9 миллиона человек - постоянно находятся в этой категории. Как отмечают авторы исследования, общий уровень бедности в последние годы не изменился и составляет около 21% населения, однако жизнь тех, кто находится за чертой бедности, существенно ухудшилась. Так, миллионам людей не хватает средств на продукты питания и оплату счетов за коммунальные услуги. Многие из них вынуждены брать займы. "По-прежнему ощущается нехватка динамики и четкого направления в разработке всеобъемлющего комплекса мер, направленных на начало устойчивой тенденции к снижению общего уровня бедности, выходящей за рамки борьбы с детской бедностью", - пишут авторы доклада.
14:06 27.01.2026
 
Число британцев, живущих в крайней нищете, достигло рекорда

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 янв - ПРАЙМ. Количество британцев, живущих в крайней нищете, в 2024 году достигло почти 7 миллионов человек, что стало рекордом за 30 лет наблюдений, говорится в докладе благотворительного фонда Joseph Rowntree Foundation.
Порог крайней нищеты фонд определяет на уровне 40% от порога бедности. Согласно приведенным данным, средний доход семьи, живущей в условиях крайней нищеты, на 59% ниже черты бедности. Для семейной пары с двумя детьми этот показатель составляет 16 400 фунтов стерлингов в год.
"В 2023/24 году 6,8 миллиона человек, или почти половина из тех, кто жил за чертой бедности, жили в очень глубокой нищете, с доходами намного ниже черты бедности... Это как самое большое абсолютное количество, так и самая высокая доля (людей в крайней нищете по отношению к количеству бедных - ред.) за всю историю наблюдений, начиная с 1994/95 года", - говорится в докладе.
Отмечается, что часть домохозяйств периодически оказываются за чертой крайней нищеты, однако около 3% населения - 1,9 миллиона человек - постоянно находятся в этой категории.
Как отмечают авторы исследования, общий уровень бедности в последние годы не изменился и составляет около 21% населения, однако жизнь тех, кто находится за чертой бедности, существенно ухудшилась. Так, миллионам людей не хватает средств на продукты питания и оплату счетов за коммунальные услуги. Многие из них вынуждены брать займы.
"По-прежнему ощущается нехватка динамики и четкого направления в разработке всеобъемлющего комплекса мер, направленных на начало устойчивой тенденции к снижению общего уровня бедности, выходящей за рамки борьбы с детской бедностью", - пишут авторы доклада.
