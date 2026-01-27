https://1prime.ru/20260127/dvizhenie-866927402.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
2026-01-27T03:21+0300
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Перекрытие было введено в 2.33 мск, оно продлилось 30 минут.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
