БРЮССЕЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия готовит проект запрета на импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз, сообщила во вторник представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен. "Что касается ядерной энергетики и ядерных продуктов, то мы говорили, что это более сложный вопрос для проработки, но он находится в стадии подготовки. Я не могу назвать сроки, но, надеюсь, мы сможем представить это в надлежащее время. Мы... абсолютно намерены довести до конца политику RePowerEU, цель которой - поэтапно вывести с рынка ЕС всю российскую энергетику. И, разумеется, нефть и ядерная энергетика будут это дополнять", - сказала она. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
15:32 27.01.2026
 
ЕК готовит запрет на импорт продукции ядерной промышленности из России

БРЮССЕЛЬ, 27 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия готовит проект запрета на импорт продукции ядерной промышленности из России в Евросоюз, сообщила во вторник представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.
"Что касается ядерной энергетики и ядерных продуктов, то мы говорили, что это более сложный вопрос для проработки, но он находится в стадии подготовки. Я не могу назвать сроки, но, надеюсь, мы сможем представить это в надлежащее время. Мы... абсолютно намерены довести до конца политику RePowerEU, цель которой - поэтапно вывести с рынка ЕС всю российскую энергетику. И, разумеется, нефть и ядерная энергетика будут это дополнять", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
