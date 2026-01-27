Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объявление о продаже Домодедово на "Авито" сняли с публикации - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866949567.html
Объявление о продаже Домодедово на "Авито" сняли с публикации
Объявление о продаже Домодедово на "Авито" сняли с публикации - 27.01.2026, ПРАЙМ
Объявление о продаже Домодедово на "Авито" сняли с публикации
Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта "Домодедово" на сайте "Авито" снято с публикации, выяснил корреспондент РИА Новости. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T18:36+0300
2026-01-27T18:36+0300
бизнес
московская область
аэропорт домодедово
авито
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860518183_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_83ffc13deb60fbb7dc822b377d779c15.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта "Домодедово" на сайте "Авито" снято с публикации, выяснил корреспондент РИА Новости. "Продажа долей в размере 100% уставного капитала - объявление снято с публикации", - говорится на странице лота на "Авито". Объявление пропало из профиля ПАО "Банк ПСБ", где оно было размещено 13 января. Лот остается доступным в системе "РТС-тендер", где и пройдет электронный аукцион. Торги по продаже "Домодедово" пройдут 29 января в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие в аукционе могут подать заявки до 17.00 мск 28 января. Размер задатка составит 26,5 миллиарда рублей. Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом. Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
https://1prime.ru/20260126/domodedovo-866905930.html
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860518183_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_fad478bb83b79fc461991092a71fc254.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, московская область, аэропорт домодедово, авито
Бизнес, Московская область, аэропорт Домодедово, Авито
18:36 27.01.2026
 
Объявление о продаже Домодедово на "Авито" сняли с публикации

Объявление о продаже 100% уставного капитала Домодедово на "Авито" сняли с публикации

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМосковский международный аэропорт Домодедово
Московский международный аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Московский международный аэропорт Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Объявление о продаже 100% уставного капитала аэропорта "Домодедово" на сайте "Авито" снято с публикации, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала - объявление снято с публикации", - говорится на странице лота на "Авито".
Объявление пропало из профиля ПАО "Банк ПСБ", где оно было размещено 13 января. Лот остается доступным в системе "РТС-тендер", где и пройдет электронный аукцион.
Торги по продаже "Домодедово" пройдут 29 января в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие в аукционе могут подать заявки до 17.00 мск 28 января. Размер задатка составит 26,5 миллиарда рублей.
Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Каменщик попросил Верховный суд пересмотреть решение по Домодедово
Вчера, 12:10
 
БизнесМосковская областьаэропорт ДомодедовоАвито
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала