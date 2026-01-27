https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866950726.html

Более 55 тонн золота добыли в Магаданской области в 2025 году

МАГАДАН, 27 янв - ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области в 2025 году добыли больше 55 тонн золота, это на тонну больше, чем в 2024-м, сообщает правительство региона. "За 2025 год недропользователями Магаданской области добыто 55,1 тонны золота и 312,5 тонны серебра. Добыча золота по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличена на одну тонну", - говорится в сообщении. Поясняется, что лидером по добыче золота в регионе традиционно стал Тенькинский муниципальный округ, на территории которого эксплуатируются крупные золоторудные месторождения Наталкинское, Павлик, Тэутэджак. Там добыли больше 33 тонн драгоценного металла.

