Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 55 тонн золота добыли в Магаданской области в 2025 году - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866950726.html
Более 55 тонн золота добыли в Магаданской области в 2025 году
Более 55 тонн золота добыли в Магаданской области в 2025 году - 27.01.2026, ПРАЙМ
Более 55 тонн золота добыли в Магаданской области в 2025 году
Недропользователи Магаданской области в 2025 году добыли больше 55 тонн золота, это на тонну больше, чем в 2024-м, сообщает правительство региона. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T19:04+0300
2026-01-27T19:04+0300
магаданская область
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МАГАДАН, 27 янв - ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области в 2025 году добыли больше 55 тонн золота, это на тонну больше, чем в 2024-м, сообщает правительство региона. "За 2025 год недропользователями Магаданской области добыто 55,1 тонны золота и 312,5 тонны серебра. Добыча золота по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличена на одну тонну", - говорится в сообщении. Поясняется, что лидером по добыче золота в регионе традиционно стал Тенькинский муниципальный округ, на территории которого эксплуатируются крупные золоторудные месторождения Наталкинское, Павлик, Тэутэджак. Там добыли больше 33 тонн драгоценного металла.
https://1prime.ru/20260127/vtb-866943768.html
магаданская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
магаданская область
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
19:04 27.01.2026
 
Более 55 тонн золота добыли в Магаданской области в 2025 году

Недропользователи Магаданской области в 2025 году добыли больше 55 тонн золота

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАГАДАН, 27 янв - ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области в 2025 году добыли больше 55 тонн золота, это на тонну больше, чем в 2024-м, сообщает правительство региона.
"За 2025 год недропользователями Магаданской области добыто 55,1 тонны золота и 312,5 тонны серебра. Добыча золота по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличена на одну тонну", - говорится в сообщении.
Поясняется, что лидером по добыче золота в регионе традиционно стал Тенькинский муниципальный округ, на территории которого эксплуатируются крупные золоторудные месторождения Наталкинское, Павлик, Тэутэджак. Там добыли больше 33 тонн драгоценного металла.
Логотип ВТБ
ВТБ зафиксировал рекордный рост интереса клиентов к серебру
15:04
 
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала