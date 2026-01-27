https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866950855.html

Курс юаня на Московской бирже снизился

Курс юаня на Московской бирже снизился

Рубль по итогам торгов вторника вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,92 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 8 копеек и составил 10,92 рубля

