Чистая прибыль LVMH Moet Hennessy в 2025 году снизилась - 27.01.2026
Чистая прибыль LVMH Moet Hennessy в 2025 году снизилась
2026-01-27T21:15+0300
2026-01-27T21:15+0300
бизнес
париж
louis vuitton
lvmh
givenchy
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75539/61/755396166_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_84a1d41b32872580b827f880f03fb189.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, приходящаяся на группу, в 2025 году сократилась на 13% - до 10,88 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Выручка уменьшилась на 5% - до 80,807 миллиарда евро. При этом чистый финансовый долг компании составил 6,857 миллиарда евро, сократившись на 26% к предыдущему году. Самую большую выручку по итогам прошлого года получило подразделение "мода и кожаные изделия" - 37,77 миллиарда евро, при этом показатель сократился на 8%. Выручка сегмента "розничные продажи" почти не изменилась, составив 18,348 миллиарда евро, сектора парфюмерии и косметики упала на 3% - до 8,174 миллиарда. Показатель подразделения "часы и ювелирные изделия" сократился на 1% - до 10,486 миллиарда, сегмента винной и ликеро-водочной продукции - на 9%, до 5,358 миллиарда евро. Французская LVMH выпускает предметы роскоши, косметику и напитки под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet &amp; Chandon, Hennessy и рядом других. Штаб-квартира расположена в Париже.
париж
бизнес, париж, louis vuitton, lvmh, givenchy, мировая экономика
Бизнес, Париж, Louis Vuitton, LVMH, Givenchy, Мировая экономика
21:15 27.01.2026
 
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, приходящаяся на группу, в 2025 году сократилась на 13% - до 10,88 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Выручка уменьшилась на 5% - до 80,807 миллиарда евро. При этом чистый финансовый долг компании составил 6,857 миллиарда евро, сократившись на 26% к предыдущему году.
Самую большую выручку по итогам прошлого года получило подразделение "мода и кожаные изделия" - 37,77 миллиарда евро, при этом показатель сократился на 8%.
Выручка сегмента "розничные продажи" почти не изменилась, составив 18,348 миллиарда евро, сектора парфюмерии и косметики упала на 3% - до 8,174 миллиарда. Показатель подразделения "часы и ювелирные изделия" сократился на 1% - до 10,486 миллиарда, сегмента винной и ликеро-водочной продукции - на 9%, до 5,358 миллиарда евро.
Французская LVMH выпускает предметы роскоши, косметику и напитки под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и рядом других. Штаб-квартира расположена в Париже.
БизнесПарижLouis VuittonLVMHGivenchyМировая экономика
 
 
