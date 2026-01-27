Стоимость золота отыграла утреннее падение
Золото отыграло утреннее падение и демонстрирует небольшой рост
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота во вторник отыграла утреннее падение и демонстрирует небольшой рост на фоне геополитической неопределенности и рыночных ожиданий, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 20.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03%, до 5 124,05 доллара за тройскую унцию. Утром цена опускалась ниже 5100 долларов.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 7,3% - до 107,078 доллара за унцию.
Аналитики обращают внимание на динамику рынка. "Обычно рост цен заканчивается потому, что факторы, изначально побудившие людей вложиться в рынок золота, исчезают, но в данном случае это не так", - сказал агентству Рейтер стратег по сырьевым товарам в Bank of America Майкл Видмер (Michael Widmer).
Участники рынка ожидают очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 27-28 января. По данным CME Group, 97,2% аналитиков ожидают сохранения ставки ФРС на текущей отметке в 3,5-3,75%.
Важную роль в динамике играют и геополитические факторы.
В понедельник президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о повышении в отношении Южной Кореи пошлин на автомобили и взаимных тарифов с 15% до 25%, сославшись на задержку с внесением в Национальное собрание Республики Корея специального закона о стратегических инвестициях в США.
Кроме того, работа правительства США может быть приостановлена уже в эти выходные, если конгресс не утвердит его финансирование, сообщила ранее во вторник газета Wall Street Journal.