https://1prime.ru/20260127/ekonomist-866926326.html

Экономист оценил вероятность роста курса доллара до 90 рублей

Экономист оценил вероятность роста курса доллара до 90 рублей - 27.01.2026, ПРАЙМ

Экономист оценил вероятность роста курса доллара до 90 рублей

Рост курса доллара до 90 рублей, если это произойдет, не приведет к существенному росту потребительских цен, а доходы российского бюджета и положение... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T01:17+0300

2026-01-27T01:17+0300

2026-01-27T01:17+0300

экономика

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866926326.jpg?1769465875

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рост курса доллара до 90 рублей, если это произойдет, не приведет к существенному росту потребительских цен, а доходы российского бюджета и положение промышленного производства улучшатся, прокомментировал РИА Новости экономист Евгений Надоршин. Официальный курс доллара от ЦБ РФ упал в России за 2025 год на 23,45 рубля, или на 23,06%, до 78,23 рубля. При этом вторую половину года он преимущественно стабилизировался немного ниже 80 рублей. В 2026-м году эксперты рынка ожидают рост доллара до 90-95 рублей. С учетом сложившихся обстоятельств, той выгоды, которую домохозяйствам разумно было бы ожидать от дорогого рубля, у них извлекать не получается, рассуждает эксперт. "Это очень хорошо видно по инфляции. Несмотря на сильно подорожавший рубль, цены на непродовольственные товары, приличная часть из которых исключительно импортные, они вообще-то за прошедший год выросли. Судя по динамике многих позиций импортированных товаров, которые я, например, вижу в рознице, продавцы никаких там 80 и менее рублей за доллар в свои курсы не закладывают, явно больше", - поясняет Надоршин. "У меня есть ощущение, что если национальная валюта двинется на 90 рублей за доллар, то мы не увидим существенного роста потребительских цен. Просто потому, что что-то похожее, видимо, и заложено в курсы многих поставщиков на внутренний рынок", - говорит экономист. С другой стороны, дорогой рубль негативно сказывается на промышленном выпуске, на прибыли не только экспортеров, но и компаний, работающих на внутренний рынок, и на доходах федерального бюджета, и не только на нефтегазовых доходах, про которые все говорят, но и ненефтегазовые доходы тоже очень сильно зависят от курса рубля, говорит эксперт. Рубль не первый раз в своей истории оказался в числе самых динамично подорожавших к доллару валют по итогам прошлого года, а эффект на инфляцию от этого удорожания оказался "каким-то не впечатляющим", говорит Надоршин. "И в этом смысле возможно интересы домохозяйств сейчас не сильно расходятся с интересами того же бюджета. Дорогой рубль не идет на пользу не только тем, кто работает на внешний сектор, на внешний спрос, но и на внутренний тоже", - резюмирует экономист.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф