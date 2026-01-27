https://1prime.ru/20260127/ekspert-866926420.html
Эксперт рассказал о последствиях непродления ДСНВ
Эксперт рассказал о последствиях непродления ДСНВ - 27.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях непродления ДСНВ
Если Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не продлят и не появится нового договора, начнется новая гонка вооружений, считает научный... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T01:29+0300
2026-01-27T01:29+0300
2026-01-27T01:52+0300
экономика
общество
рф
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866926420.jpg?1769467966
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Если Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не продлят и не появится нового договора, начнется новая гонка вооружений, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей. "Если ДСНВ не продлят, а новый договор не появится, начнется долгосрочная, неограниченная многосторонняя гонка вооружений", - сказал Стефанович "Известиям". Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Как сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, Москва пока не получила от Вашингтона предметного официального ответа на предложение по ДСНВ.
рф
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий медведев, единая россия
Экономика, Общество , РФ, США, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Эксперт рассказал о последствиях непродления ДСНВ
Эксперт Стефанович: если ДСНВ не продлят, начнется новая гонка вооружений
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Если Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не продлят и не появится нового договора, начнется новая гонка вооружений, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
"Если ДСНВ не продлят, а новый договор не появится, начнется долгосрочная, неограниченная многосторонняя гонка вооружений", - сказал Стефанович "Известиям".
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Как сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, Москва пока не получила от Вашингтона предметного официального ответа на предложение по ДСНВ.