Эксперт рассказал о последствиях непродления ДСНВ - 27.01.2026
Эксперт рассказал о последствиях непродления ДСНВ
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Если Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не продлят и не появится нового договора, начнется новая гонка вооружений, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей. "Если ДСНВ не продлят, а новый договор не появится, начнется долгосрочная, неограниченная многосторонняя гонка вооружений", - сказал Стефанович "Известиям". Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Как сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, Москва пока не получила от Вашингтона предметного официального ответа на предложение по ДСНВ.
01:29 27.01.2026 (обновлено: 01:52 27.01.2026)
 
Эксперт рассказал о последствиях непродления ДСНВ

Эксперт Стефанович: если ДСНВ не продлят, начнется новая гонка вооружений

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Если Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не продлят и не появится нового договора, начнется новая гонка вооружений, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
"Если ДСНВ не продлят, а новый договор не появится, начнется долгосрочная, неограниченная многосторонняя гонка вооружений", - сказал Стефанович "Известиям".
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Как сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, Москва пока не получила от Вашингтона предметного официального ответа на предложение по ДСНВ.
 
