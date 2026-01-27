https://1prime.ru/20260127/ekspert-866927146.html

Эксперт рассказал о проблемах массового туризма в Арктике

МУРМАНСК, 27 янв – ПРАЙМ. Для развития массового туризма в Арктике необходимо наращивать уровень безопасности и качество сервиса, отметил в разговоре с РИА Новости координатор экспертного совета ПОРА, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. "Основная проблема арктического туризма - это безопасность. С учетом современной логистики, наличия транспорта и многого другого мы не можем на 100% обеспечить безопасность туриста в Арктике. Если что-то произойдет в труднодоступной местности, туристу понадобится помощь, быстро вывезти его не удастся", - сказал Воротников. Кроме того, во многих арктических районах по-прежнему слабо развита туристическая инфраструктура, что также отпугивает путешественников, продолжил он. Однако во многих регионах на это стали обращать больше внимания – строят места размещения, готовят специалистов. У туристов, в частности, появилась возможность отправиться на архипелаг Шпицберген, добавил эксперт. "Если говорить о Шпицбергене, возникает вопрос доставки туристов. Туда начал совершать безвизовые рейсы теплоход "Профессор Молчанов". Это же первая ласточка. Но там же тоже есть сложности с инфраструктурой. Появится инфраструктура, появится сервис, и люди поедут", - уверен Воротников.

