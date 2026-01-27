Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о проблемах массового туризма в Арктике - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/ekspert-866927146.html
Эксперт рассказал о проблемах массового туризма в Арктике
Эксперт рассказал о проблемах массового туризма в Арктике - 27.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о проблемах массового туризма в Арктике
Для развития массового туризма в Арктике необходимо наращивать уровень безопасности и качество сервиса, отметил в разговоре с РИА Новости координатор... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T02:51+0300
2026-01-27T02:51+0300
туризм
бизнес
арктика
ранхигс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866927146.jpg?1769471491
МУРМАНСК, 27 янв – ПРАЙМ. Для развития массового туризма в Арктике необходимо наращивать уровень безопасности и качество сервиса, отметил в разговоре с РИА Новости координатор экспертного совета ПОРА, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. "Основная проблема арктического туризма - это безопасность. С учетом современной логистики, наличия транспорта и многого другого мы не можем на 100% обеспечить безопасность туриста в Арктике. Если что-то произойдет в труднодоступной местности, туристу понадобится помощь, быстро вывезти его не удастся", - сказал Воротников. Кроме того, во многих арктических районах по-прежнему слабо развита туристическая инфраструктура, что также отпугивает путешественников, продолжил он. Однако во многих регионах на это стали обращать больше внимания – строят места размещения, готовят специалистов. У туристов, в частности, появилась возможность отправиться на архипелаг Шпицберген, добавил эксперт. "Если говорить о Шпицбергене, возникает вопрос доставки туристов. Туда начал совершать безвизовые рейсы теплоход "Профессор Молчанов". Это же первая ласточка. Но там же тоже есть сложности с инфраструктурой. Появится инфраструктура, появится сервис, и люди поедут", - уверен Воротников.
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, арктика, ранхигс
Туризм, Бизнес, АРКТИКА, РАНХиГС
02:51 27.01.2026
 
Эксперт рассказал о проблемах массового туризма в Арктике

Эксперт Воротников: для развития массового туризма в Арктике нужно наращивать безопасность

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МУРМАНСК, 27 янв – ПРАЙМ. Для развития массового туризма в Арктике необходимо наращивать уровень безопасности и качество сервиса, отметил в разговоре с РИА Новости координатор экспертного совета ПОРА, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.
"Основная проблема арктического туризма - это безопасность. С учетом современной логистики, наличия транспорта и многого другого мы не можем на 100% обеспечить безопасность туриста в Арктике. Если что-то произойдет в труднодоступной местности, туристу понадобится помощь, быстро вывезти его не удастся", - сказал Воротников.
Кроме того, во многих арктических районах по-прежнему слабо развита туристическая инфраструктура, что также отпугивает путешественников, продолжил он. Однако во многих регионах на это стали обращать больше внимания – строят места размещения, готовят специалистов. У туристов, в частности, появилась возможность отправиться на архипелаг Шпицберген, добавил эксперт.
"Если говорить о Шпицбергене, возникает вопрос доставки туристов. Туда начал совершать безвизовые рейсы теплоход "Профессор Молчанов". Это же первая ласточка. Но там же тоже есть сложности с инфраструктурой. Появится инфраструктура, появится сервис, и люди поедут", - уверен Воротников.
 
ТуризмБизнесАРКТИКАРАНХиГС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала