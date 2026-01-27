Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС применяет санкции против более чем 30 стран, заявил МИД Белоруссии - 27.01.2026
ЕС применяет санкции против более чем 30 стран, заявил МИД Белоруссии
Европейский союз применяет санкции в отношении более чем трех десятков стран, в которых проживают свыше 2,2 миллиарда человек, заявили в МИД Белоруссии. | 27.01.2026
МИНСК, 27 янв - ПРАЙМ. Европейский союз применяет санкции в отношении более чем трех десятков стран, в которых проживают свыше 2,2 миллиарда человек, заявили в МИД Белоруссии. "Проблемы односторонних принудительных мер актуальны в настоящее время не только для Беларуси… Европейский союз использует аналогичные меры в отношении более чем 30 стран мира. Суммарное количество населения в указанных странах превышает 2,2 миллиарда человек", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства о состоявшейся во вторник в Брюсселе под эгидой постпредства Белоруссии при ЕС и депутатов Европейского парламента конференции "Односторонние принудительные меры (ОПМ): современные угрозы и вызовы". В мероприятии приняли участие около 100 гостей из более чем 25 стран, которые обсудили проблему неправомерных односторонних ограничений. На конференции выступила спецдокладчик ООН по негативному влиянию ОПМ на права человека Елена Довгань. "Профессор Довгань убедительно показала, что любые санкции могут применяться только по решению Совета Безопасности ООН. Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, неправомерные с точки зрения международного права. Ссылки на "высокие ценности", "борьбу за демократию" и другие "благие намерения" не придают ОПМ ни правомерности, ни легитимности, ни оправдания. Фактически речь идет о вмешательстве одной группы государств во внутренние дела иных суверенных стран под благовидными предлогами экспорта "демократии" и прав человека, которые они же и грубо нарушают такими действиями", - рассказали в белорусском МИД. В ведомстве указали, что односторонние принудительные меры оказывают разрушительное воздействие на широкий спектр прав человека, включая право на питание, труд, медицинское обслуживание, передвижение, правовую защиту. Незаконные рестрикции подрывают способность затронутых государств обеспечивать надлежащую социальную поддержку и гарантировать права человека вследствие сокращения доступных ресурсов. "Данные выводы неоднократно подтверждались множеством доказательств, собранных специальными докладчиками ООН по ОПМ, содержатся в резолюциях СПЧ ООН по данному вопросу. Тема губительного влияния ОПМ на глобальную продовольственную безопасность неоднократно обсуждалась на заседаниях Советов и Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), возглавляющей международные усилия по борьбе с голодом", - подчеркнули в МИД Белоруссии.
23:25 27.01.2026
 
ЕС применяет санкции против более чем 30 стран, заявил МИД Белоруссии

МИД Белоруссии: ЕС ввел санкции против более чем 30 стран с населением 2,2 млрд человек

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МИНСК, 27 янв - ПРАЙМ. Европейский союз применяет санкции в отношении более чем трех десятков стран, в которых проживают свыше 2,2 миллиарда человек, заявили в МИД Белоруссии.
"Проблемы односторонних принудительных мер актуальны в настоящее время не только для Беларуси… Европейский союз использует аналогичные меры в отношении более чем 30 стран мира. Суммарное количество населения в указанных странах превышает 2,2 миллиарда человек", - говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства о состоявшейся во вторник в Брюсселе под эгидой постпредства Белоруссии при ЕС и депутатов Европейского парламента конференции "Односторонние принудительные меры (ОПМ): современные угрозы и вызовы".
В мероприятии приняли участие около 100 гостей из более чем 25 стран, которые обсудили проблему неправомерных односторонних ограничений. На конференции выступила спецдокладчик ООН по негативному влиянию ОПМ на права человека Елена Довгань.
"Профессор Довгань убедительно показала, что любые санкции могут применяться только по решению Совета Безопасности ООН. Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, неправомерные с точки зрения международного права. Ссылки на "высокие ценности", "борьбу за демократию" и другие "благие намерения" не придают ОПМ ни правомерности, ни легитимности, ни оправдания. Фактически речь идет о вмешательстве одной группы государств во внутренние дела иных суверенных стран под благовидными предлогами экспорта "демократии" и прав человека, которые они же и грубо нарушают такими действиями", - рассказали в белорусском МИД.
В ведомстве указали, что односторонние принудительные меры оказывают разрушительное воздействие на широкий спектр прав человека, включая право на питание, труд, медицинское обслуживание, передвижение, правовую защиту. Незаконные рестрикции подрывают способность затронутых государств обеспечивать надлежащую социальную поддержку и гарантировать права человека вследствие сокращения доступных ресурсов.
"Данные выводы неоднократно подтверждались множеством доказательств, собранных специальными докладчиками ООН по ОПМ, содержатся в резолюциях СПЧ ООН по данному вопросу. Тема губительного влияния ОПМ на глобальную продовольственную безопасность неоднократно обсуждалась на заседаниях Советов и Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), возглавляющей международные усилия по борьбе с голодом", - подчеркнули в МИД Белоруссии.
