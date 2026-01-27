Evraz Steel Building внедрил цифровую платформу на рынке металлоконструкций

https://1prime.ru/20260127/evraz-866908869.html
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Компания Evraz Steel Building запустила цифровую платформу SteelClub, которая объединяет заводы металлоконструкций по всей России в единую информационную среду. Центральное звено этой экосистемы — инжиниринговая компания, которая обеспечивает прозрачное взаимодействие всех участников цепочки — от проектировщиков до производителей и заказчиков.С октября 2025 года производственные планы ЗМК по заказам Evraz Steel Building полностью перенесены в SteelClub. К системе уже подключились более 50 заводов, которые отметили удобство и эффективность работы в едином цифровом пространстве.Платформа собирает и обновляет данные по каждому проекту ежедневно. В режиме онлайн пользователи отслеживают выполнение заказов на всех этапах — от передачи КМД до отгрузки готовой продукции. На контроле находятся такие этапы, как объём передачи КМД, комплектация металлопрокатом и ЛКМ, заготовка деталей, сборо-сварка, нанесение АКЗ, согласование изменений, сроки исполнения и отгрузки.Также система отображает ключевые параметры заказа: номер, шифры, список ответственных, статус по каждому этапу. В режиме редактирования можно оперативно вносить фактические данные и корректировать план, что обеспечивает актуальность информации в реальном времени."Внедрение цифровизации в процессы позволило нам упростить и сделать прозрачным взаимодействие всех участников рынка, а также вести реализацию проекта синхронно, в едином ритме. Формируется новая культура взаимодействия в строительной отрасли — открытая, технологичная, ориентированная на развитие", — отметил заместитель управляющего директора по поставкам с ЗМК Evraz Steel Building Константин Тряпицын.Запуск SteelClub — часть стратегии Evraz Steel Building по цифровизации строительной сферы и созданию комфортной, прозрачной цифровой среды. Ранее обмен информацией между компанией и ЗМК велся вручную — в Excel, что ограничивало скорость и требовало постоянной обработки данных. SteelClub полностью автоматизировала этот процесс, избавив участников от рутины и снизив риск ошибок, связанных с человеческим фактором.
