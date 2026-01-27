Фондовые индексы Европы в основном выросли по итогам дня

https://1prime.ru/20260127/evropa-866956590.html

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно выросли во вторник после выхода статистических и корпоративных данных, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,58% относительно предыдущего закрытия - до 10 207,80 пункта, французский CAC 40 - на 0,27%, до 8 152,82 пункта, немецкий DAX снизился на 0,15% - до 24 894,44 пункта. Инвесторы, в частности, обратили внимание на статистику. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в 2025 году выросли на 1,8%, до 10,822 миллиона штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). На этом фоне акции Stellantis подросли на 0,41%, Rolls-Royce - на 0,36%. Также рынки обратили внимание на корпоративные данные. Так, чистый финансовый долг французского производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton в 2025 году снизился на 26% - до 6,857 миллиарда евро. При этом чистая прибыль LVMH, приходящаяся на группу, сократилась на 13% - до 10,88 миллиарда евро, а выручка - на 5%, до 80,807 миллиарда евро.

